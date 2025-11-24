換季衣服別直接丟洗衣機！專家點名「１材質」是禁忌，一洗毀衣又傷機器

隨著季節轉換，許多家庭開始進行換季衣物整理，但錯誤的洗衣方式可能讓心愛的衣服受損。對此，家事達人486先生分享洗衣注意事項，提醒民眾若未經分類就將所有衣物丟進洗衣機，不僅容易造成衣物縮水變形，甚至可能損壞洗衣機。尤其是防水材質衣物，機洗風險極高，嚴重時恐引發洗衣機劇烈震動，影響居家安全。

洗衣服要注意衣物材質

換季時期是洗衣機使用頻率最高的時段，但許多人為了方便，經常忽略衣物材質差異，直接將所有衣服混合清洗。486先生指出，這種做法不僅無法達到理想的清潔效果，更可能對衣物和洗衣機造成不可逆的損害。

防水外套機洗恐損機器

針對最常被誤洗的衣服類型，486先生點名防水材質衣物。這類衣物表層通常含有防水塗層或薄膜，若使用洗衣機清洗，塗層容易受損或剝落，進而影響原有的防水效果。更嚴重的問題在於脫水過程中，由於防水衣物內部的氣流與水分無法順利排出，容易造成洗衣機內部壓力分布不均，引發劇烈震動現象。這種異常震動不僅會影響機器運轉，也可能波及周圍牆面與地板，造成結構損壞或安全意外。

羊毛衣與針織衣建議手洗

針對不同材質的清洗方式，486先生提供詳細建議。羊毛與針織衣物屬於高彈性纖維製品，在高溫或高速脫水環境下極易發生縮水、起毛球或變形問題，建議採用手洗方式，或選擇洗衣機的低溫柔洗模式。至於真絲、蕾絲等精緻材質，由於纖維結構細膩，經不起大力拉扯，最好以手洗處理，或使用洗衣機的精緻洗程，以免造成彈性喪失或織物破損。

衣服洗完皺皺的怎麼辦

有些人清洗衣物後，衣服出現明顯皺褶或感覺變硬，486先生解釋，這類問題多半與脫水時間過長或清洗水溫過高有關，尤其棉質、麻料與混紡布料最容易出現此狀況。他建議３招避免衣物皺巴巴：

１. 洗衣時選擇低速、短程洗滌模式

２. 清洗完成後應立即取出衣物並平鋪晾乾

３. 若家中洗衣設備具備蒸氣除皺或低溫烘乾功能，可有效維持衣料柔軟度

正確洗衣服延長洗衣機壽命

486先生強調，掌握不同衣料特性並選用正確洗程與清潔劑，不僅能確保衣物清潔，更能有效延長衣物與洗衣機的使用壽命。而且透過適當的分類清洗方式，民眾在進行換季衣物保養工作時也能事半功倍。

▲有些衣服只能手洗，以免損壞。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

