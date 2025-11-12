換季衣物常泛黃？無需再買清潔劑！達人教1招30分鐘浸泡法 省錢又有效

生活中心／王文承報導

隨著天氣轉涼，不少人開始從衣櫃裡拿出秋冬衣物，但長時間存放的衣服容易出現泛黃現象。對此，日本家事達人、洗衣劑公司社長平島利惠指出，這主要是因為衣物上的皮脂殘留與氧化所造成。她建議，只要將衣物浸泡在溫水中，加入適量洗衣劑30分鐘至1小時再清洗，不僅能去除泛黃，還能消除纖維深層異味。

平島利惠在《YouTube》影片中表示，衣服表面看似乾淨，但貼身衣物容易吸附汗水和皮脂，這些看不見的汙垢如果長時間放在衣櫃中，就會氧化而泛黃或出現斑點。因此，即使衣服只是偶爾穿過，也應該清洗後再收納，避免直接穿回身上。

她指出，多數人習慣用冷水洗衣，但約40°C的溫水能活化洗衣劑的清潔效果，更容易去除皮脂，就像用溫水洗碗更容易去油一樣。尤其換季衣物長時間放在衣櫃中，還可能附著灰塵，若未清洗就直接穿上，對皮膚並不理想。

平島利惠建議，可先在浴缸中加入溫水與洗衣劑，將衣物浸泡30分鐘至1小時，再使用洗衣機正常清洗。這樣不僅能有效去除泛黃，還能清除纖維深層異味。她也建議定期使用此方法，讓衣物保持乾淨、清香，穿出門更整潔體面。

