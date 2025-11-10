換季衣物泛黃別怕 日本家事達人曝1招：30分鐘搞定

隨著東北季風到來，天氣越來越冷，放在衣櫃裡面的秋冬季衣物要拿出來穿了，但衣服放太久可能出現泛黃的狀況，日本家事達人、洗衣劑公司社長平島利惠指出，這是因為皮脂殘留、氧化造成的，只要在溫水裡面加入洗衣劑，並將衣物浸泡30分鐘至1小時再清洗，不只能去除泛黃，還能消除纖維深處的異味。

平島利惠表示，衣服泛黃主要是「污垢氧化」所造成，衣服清洗完雖然看起來很乾淨，但貼身衣物會吸收大量汗水與皮脂附著，其實上面常常有看不見的污垢，放在衣櫃裡長時間沒有動，就會因為氧化而看起來泛黃、長斑點，因此就算只有拿出來穿一下，也一定要清洗後再收納，不要僥倖認為沒弄髒。

廣告 廣告

平島利惠透露，多數人洗衣服時使用的都是冷水，但其實40度左右的溫水能夠活化洗衣劑的清潔力，達到輕易去除皮膚油脂的效果，就如同使用溫水洗碗更容易去除油漬一樣，尤其換季衣物長時間放在衣櫃裡沒有移動，上頭還會布滿灰塵，拿出來穿之前沒有先清洗過，等於把這些污垢穿到身上，對皮膚也不太好。

平島利惠建議，可以先在浴缸裡面放入溫水與洗衣劑，將衣物浸泡30分鐘至1小時，再使用洗衣機正常清洗，如此一來不僅能去除衣物泛黃問題，還能從深處清除纖維上殘留的異味，推薦定期使用此方法清潔，讓衣物保持乾淨又香噴噴的狀態，穿出門也顯得更為體面。

更多中時新聞網報導

台積運動會 黃仁勳站台要晶片

疲憊、注意力降 恐是體內缺鐵

賣場未通知消費者 衛生局開罰