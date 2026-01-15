換季門診爆量 林國漳拋補助宜蘭幼兒掛號費

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，今天出席「宜蘭縣幼兒教育事業學會新舊任理事長交接典禮」，提及換季時小兒科診所總是擠滿看診人潮，醫療支出成為家長隱形負擔，因此提出友善「育兒無壓」政見，主張未來將由縣府專款補助，設籍宜蘭0至6歲幼兒的醫療掛號費，填補現行制度缺口。

林國漳說，目前中央針對0到3歲幼兒，已有健保部分負擔全免機制，6歲以下則多針對中低收弱勢幼兒提供補助，為擴大對一般家庭照顧、填補現行制度缺口，未來要將福利延伸「中央顧部分負擔，縣府就來補貼掛號費！」

他強調，目前全縣0至6歲幼兒約1萬6886人，以每人每年補助10次為基準，預算約2400萬元，「這筆預算在縣政歲出中比例不高，卻能對青年家庭產生最直接幫助。」一般門診每次補助上限100元、急診醫療每次補助上限200元。

「醫療零距離，育兒有靠山！」林國漳說，政見不僅要有溫度，更要有執行力，2400萬元的精準投入，換來的是宜蘭下一代的健康與家長的安心，掛號對家有幼兒父母來說，是頻繁且必要隱形成本，「我要讓家長知道，在宜蘭養育孩子，縣府會是大家最有力的隊友。」

爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的立委吳宗憲，則提出「囝仔我來顧」教育4大政策，包括加碼免費營養午餐；國小課後照顧班全面免費，並視需求延長至晚間7點，寒暑假也開班，由政府分擔照顧責任；公立國中小及幼兒園學童，每週可兌換1瓶鮮奶；公立高中職學生書籍費與校內課後輔導費免收。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，主張未來將由縣府專款補助，設籍宜蘭0至6歲幼兒的醫療掛號費，填補現行制度缺口。(記者王峻祺攝)

