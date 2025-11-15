換季養生！乳鐵蛋白提升免疫力 維持腸道健康平衡

東北季風來襲，日夜溫差增大，流感及新冠疫情再度活躍，做好自我健康管理成為預防疾病的重要對策。現代人因生活型態轉變，常依賴外食或外賣，導致營養不均衡，許多民眾轉向保健食品補充健康缺口。然而，資訊不對等讓消費者在選擇時感到困惑，尤其是系出同門的乳鐵蛋白與乳清蛋白，一字之差常讓人難以分辨應該選購哪一種。

以乳鐵蛋白補充膳食營養缺失，有助健康，也可預防換季容易發生的疾病。（圖/太陽星提供）

營養師指出，包括人類在內的哺乳動物乳汁中含有兩種主要蛋白質：約80%的酪蛋白及20%的乳清蛋白。乳鐵蛋白是存在於乳清中的特殊球狀糖蛋白質，但濃度極低，僅約佔1%，而初乳中的乳鐵蛋白含量則更高。這種蛋白質最初因每個分子均含鐵元素，被稱為乳運鐵蛋白（Lactotransferrin，LTF），後來因其與鐵元素的結合能力，改名為乳鐵蛋白（Lactoferrin，LF）。

廣告 廣告

乳鐵蛋白在人體內扮演重要角色，除了作為鐵載體外，還具有多種生物活性。研究顯示，乳鐵蛋白不僅提供人體營養，還具有多項被深入研究的生理活性，與健康維持密切相關。此外，它還協助維持腸道環境的健康平衡，被視為功能性食品的傑出代表。相關研究成果顯示，乳鐵蛋白可與體內多項防禦機制有關，因此激發學界廣泛研究，並受到商業界的高度重視。

相較之下，乳清蛋白的發展歷程頗為曲折。乳清曾被視為起司、優格生產後的廢料，大規模生產的廠家常為處理大量乳清而感到困擾。然而，隨著環境永續理念興起，研究證實乳清蛋白具有高營養價值，可在營養不良、營養過剩、身體組成調節以及老齡化等方面作為營養補充的重要來源，協助維持生理機能，被公認為優質蛋白質來源。

醫師表示，必須平時就持續補充乳鐵蛋白，預防病毒、細菌的效果會較好。 （圖／Photo AC）

商業界成功「變廢為寶」，讓乳清蛋白以優質蛋白質的形象重返市場，應用於生產經濟高效的治療產品，適用於多種環境、文化和場合。相關產品種類繁多，價格各異，特別受到希望增加肌肉的健身族群歡迎。乳清蛋白是一種高生物價值的蛋白質，其主要組分中含有免疫球蛋白等天然成分，已被證實與健康維持有關，並有研究報告指出其具有抗菌和抗病毒活性。

專家提醒，雖然乳鐵蛋白與乳清蛋白同屬乳製蛋白來源，名稱相似，但兩者在結構與應用上各有差異，作用方向並不相同：乳鐵蛋白主要用於支持防禦機能與維持腸道健康，而乳清蛋白則以營養補充與運動族群應用為主。選擇時應依個人營養需求與生活型態，搭配均衡飲食與規律作息，才能發揮最佳健康維持效果。此外，選購相關產品時，應確認來源與品質，避免受到誇大宣傳的誤導，才能更安全、更有效率地補充所需營養。

延伸閱讀

NBA/比肩歐尼爾創紀錄！艾頓好表現助湖人輕取鵜鶘

衝高市而來？陸發航行警告 黃海11/17起實彈射擊3天

NBA/「超越詹皇追平喬丹」狂寫紀錄！柯瑞轟49分率勇士險勝