換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍

強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。

據中國媒體報導，杭州一家三口最近經歷了一場「怪病」，換季穿上久違的厚外套後，接連出現高燒、皮疹和劇烈咳嗽。一開始他們以為是得了感冒，但醫生檢查的結果卻讓他們大吃一驚，竟是塵蟎過敏與化學物質刺激共同引發的急性反應，原來真正的「元凶」就是在衣櫃裡放了半年的冬衣。

中國疾管中心2024年研究數據顯示，存放超過6個月的冬季外套中，塵蟎密度可達每平方公尺10萬隻以上；而塵蟎的排泄物中的Der p1蛋白，是很強的過敏原，極易誘發氣喘、鼻炎甚、異位性皮膚炎等疾病。這些當初清洗乾淨、收進衣櫃深處的冬衣，可能在換季時，已經出現對人體有害的「刺客」了。

還有民眾習慣在換季的衣櫃中放一顆「樟腦丸」，但市面上的樟腦丸大多含有二氯苯這種成分，它能夠持續揮發並滲入衣物的纖維裡。兒童長期暴露於0.5mg／m³濃度就會出現咳嗽、胸悶等症狀。

北京大學第三醫院皮膚科副主任醫師路雪艷說，用來防蟲、防蛀的樟腦丸本身就具有一定的毒性，尤其是在濃度高的時候接觸人體，可能引發刺激反應，主要症狀會在呼吸道還有皮膚以及眼部出現。

北京大學第三醫院眼科副主任醫師彭榮梅則說，眼睛過敏的話主要表現為癢、紅腫，此時千萬不要去揉眼睛。因為揉眼睛容易把細胞揉破，會出現更多發炎的反應，導致越揉越癢、情況越來越重，還是盡快到醫院就診比較穩妥。

至於應該怎樣解決這些「換季過敏」的情況呢？路雪艷說喉嚨癢、鼻子癢的話，可以使用一些鼻噴的鹽水來清洗鼻子，醫生也會開抗過敏藥物來治療；如果出現濕疹、皮膚炎等症狀，也有相應的藥物可以治療，但是這些過敏很容易就被誤認為感冒，嚴重過敏的話還有可能導致過敏性休克，所以建議民眾出現症狀就要找醫生治療。



