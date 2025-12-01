換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。
據中國媒體報導，杭州一家三口最近經歷了一場「怪病」，換季穿上久違的厚外套後，接連出現高燒、皮疹和劇烈咳嗽。一開始他們以為是得了感冒，但醫生檢查的結果卻讓他們大吃一驚，竟是塵蟎過敏與化學物質刺激共同引發的急性反應，原來真正的「元凶」就是在衣櫃裡放了半年的冬衣。
中國疾管中心2024年研究數據顯示，存放超過6個月的冬季外套中，塵蟎密度可達每平方公尺10萬隻以上；而塵蟎的排泄物中的Der p1蛋白，是很強的過敏原，極易誘發氣喘、鼻炎甚、異位性皮膚炎等疾病。這些當初清洗乾淨、收進衣櫃深處的冬衣，可能在換季時，已經出現對人體有害的「刺客」了。
還有民眾習慣在換季的衣櫃中放一顆「樟腦丸」，但市面上的樟腦丸大多含有二氯苯這種成分，它能夠持續揮發並滲入衣物的纖維裡。兒童長期暴露於0.5mg／m³濃度就會出現咳嗽、胸悶等症狀。
北京大學第三醫院皮膚科副主任醫師路雪艷說，用來防蟲、防蛀的樟腦丸本身就具有一定的毒性，尤其是在濃度高的時候接觸人體，可能引發刺激反應，主要症狀會在呼吸道還有皮膚以及眼部出現。
北京大學第三醫院眼科副主任醫師彭榮梅則說，眼睛過敏的話主要表現為癢、紅腫，此時千萬不要去揉眼睛。因為揉眼睛容易把細胞揉破，會出現更多發炎的反應，導致越揉越癢、情況越來越重，還是盡快到醫院就診比較穩妥。
至於應該怎樣解決這些「換季過敏」的情況呢？路雪艷說喉嚨癢、鼻子癢的話，可以使用一些鼻噴的鹽水來清洗鼻子，醫生也會開抗過敏藥物來治療；如果出現濕疹、皮膚炎等症狀，也有相應的藥物可以治療，但是這些過敏很容易就被誤認為感冒，嚴重過敏的話還有可能導致過敏性休克，所以建議民眾出現症狀就要找醫生治療。
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 20 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 14 小時前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 18 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 16 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 16 小時前
每天小酌一點點沒關係？醫示警：失智風險比你想的高
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然而，醫學研究已明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師洪研竣提醒，酒精本身就是失智的重要風險因子，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向失智。 飲酒者為何有比較高失智風險？ 洪研竣醫師說明，酒精代謝物，乙醛，除了是一級致癌物以外，也具有直接的神經毒性，長期飲用之後會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能 ，因此導致認知功能受損。這些變化使得大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力都會下降。 3 大國際研究一致指出：飲酒會提高失智風險 根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表的一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現失智症狀。國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧也指出，飲酒每週超過14個酒精單位（相當於每週140克酒精，約等於每週12罐330毫升酒精濃度4.5健康醫療網 ・ 12 小時前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 1 天前
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 14 小時前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 1 天前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 天前
一堆人吃錯 這護腎聖品常被吞錯！名醫：誤吃反而敗腎
台灣慢性腎病患者至少240萬人，許多民眾努力在飲食上護腎，腎臟科醫師江守山分享4種食物可護腎，包括水、咖啡、薑黃素、褪黑激素，其中薑黃素已被廣泛認證具有強大護腎效果。但他強調，薑黃素非薑黃粉，後者含有傷腎的「草酸」，反而會嚴重傷害腎功能。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
小腿為何被稱第二顆心臟？ 醫師：長期久坐恐引發靜脈疾病風險
文/陳亭安 新竹馬偕紀念醫院心臟外科醫生 你聽過「小腿是人體的第二個心臟」這句話嗎？你可能覺得困惑，小腿是一個 […]民眾日報 ・ 19 小時前