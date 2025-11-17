換尿布時「咔嗒」聲顯警訊！3方法判別髖關節異常 早期診斷成功率高達9成

現代家庭中，孩子是父母的心肝寶貝，健康成長是每位家長的最大心願。然而，在日常照顧中，家長們可能忽略了一個潛在的健康警訊：在幫寶寶換尿布時，若聽到髖關節處發出「咔嗒」聲響，這可能是髖關節脫臼的徵兆。及早發現並治療，能避免日後手術及終生跛行的風險。

▲ 換尿布時「咔嗒」聲警訊！小心髖關節脫臼，早期診斷成功率高達9成。（圖／振興醫院）

髖關節發育不良：嬰幼兒常見問題

發展性髖關節發育不良（Developmental Dysplasia of the Hip, DDH）是嬰幼兒常見的髖部疾病，發生率約為千分之1.5。這種情況並非由外傷或感染引起，而是髖關節發育不全，可能導致關節不穩定、半脫位甚至完全脫臼。根據統計，女性嬰兒較男性更易受此影響，且左側髖關節的發生率高於右側。

早期診斷的重要性

髖關節發育不良在嬰兒出生時不易察覺，但隨著年齡增長，症狀會逐漸顯現，如脫臼、雙腿長短不一及跛行等。若能在早期發現，輕微的髖關節脫臼可透過非手術方式復位，避免日後的手術治療。台灣近年來透過早期診斷及帕氏吊帶治療（Pavlik Harness），成功率高達九成。

家長應注意的觀察指標

家長可透過以下方法觀察孩子的髖關節是否異常：

1. 大腿外張受限：當寶寶雙腿屈膝外張時，若兩腿外張角度不一致，可能是髖關節問題的徵兆。

2. 檢查雙腳長度：讓孩子躺在床上，雙腿屈膝並攏，觀察雙腳膝蓋高度是否一致。若有長短腳現象，應及早就醫檢查。

3. 異常聲響與步態：若孩子髖關節動作時有「咔嗒」聲，或走路時步態不穩，建議盡快至小兒科檢查。

及早治療，避免併發症

髖關節發育不良的原因尚不明確，但及早發現與治療是避免併發症的關鍵。嬰兒出生後三至六個月內，專科醫師可透過觸診檢查髖關節的穩定性，若有異常，通常會安排髖部超音波檢查。六個月大前確診的嬰兒，多可透過骨盆吊帶固定改善；若超過六個月才診斷，可能需要石膏固定或手術治療。

總之，家長應密切觀察孩子的髖部發育狀況，及早就醫檢查，確保孩子能健康快樂地成長。

