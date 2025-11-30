換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反應效果有限且擾民，可能成為第一波的政策調整方向。
央行去年底啟動第七波信用管制後，房市持續降溫，第三季理監事會已有理事釋出鬆綁態度。大型行庫主管表示，央行近期向第一線蒐集資料，評估政策調整的可能。其中「已有一戶者再購第二戶」須降低貸款成數並取消寬限期，但為照顧換屋需求，央行允許借款人簽切結書、承諾期限內出售現有住宅，即可維持優惠貸款條件；售屋期限原為一年，今年九月延長至十八個月。
但行庫反應，「切結書制度」實施一年多來成效有限，反而讓銀行第一線承作換屋貸款意願驟降；據統計，制度上路以來，全體銀行適用件數僅七百多件，平均每個月約五十件，主要原因包括查核不易、房市成交冷、售屋不順利，以及銀行需負擔追查責任，使多數分行傾向「不做最安全」。
市場人士指出，真正具炒作意圖的持有者，不會走這條「切結書通道」，而是利用現行授信架構中的周轉工具。若名下已有房貸，可藉由轉增貸獲取資金；若持有房屋但無房貸，則可透過一般周轉性授信、俗稱「科目四」的融資，以房產抵押取得資金，再轉投資股票或其他標的，伺機再進場購屋，資金用途也難逐筆追蹤。
相較之下，走切結書管道的，多半是資金有限、確實有換屋需求的自住族。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行本意是防堵炒房，結果卻讓「資金有限、確有需求的換屋族」反而難以借款。她說，市況低迷下，換屋族就算願意配合出售，也未必能順利脫手；銀行行員若還須確認借款人是否在期限內出售，「徒增作業風險，不如不借」，更讓換屋貸款推不開。
銀行主管也說，現在的政策只是讓想換一戶房的自住家庭，被迫在制度限制下進退兩難。由於制度無法精準鎖定炒房對象，央行近月已重新向銀行蒐集資料與意見。市場預期，切結書制度可能成為年底最優先調整項目之一，方向可能包括直接取消切結書，或改以名下房貸筆數與餘額管理。
不過，央行的房市管制措施最終調整幅度，仍取決於央行對房市的判斷。近期購置住宅貸款月增回升、議價率走高，但交易量仍偏低。金融圈人士認為，央行仍需在「抑制投機」與「降低換屋族負擔」之間尋找平衡，等年底理監事會後再公布具體作法。
更多udn報導
狂買7件！七、八年級生見1款褲子怕爆：記憶回來了
免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧：第一次聽說
無薪職務卻一位難求？社區委員「隱藏誘因」曝光
唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認「這飲料」連喝4年飆血糖
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
15檔法人回補 火力旺
台股反彈走揚，國際資金再度回流，投資專家認為，短線籌碼面為關注焦點，建議挑選三大法人近一周由賣轉買，回補力道強勁，搭配KD指標正向，包括富邦金、欣興、華邦電等15檔，有望成為年關前的多頭重心。工商時報 ・ 1 天前
10月獲利暴增300%！這「光通訊廠」業績升溫 股價連5漲逾27%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導光通訊廠聯亞（3081）受惠於資料中心與高速傳輸需求爆發，營運動能全面升溫。公司近週股價持續走揚，單週大漲逾27%，不過因...FTNN新聞網 ・ 1 天前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
輝達、Google驅動 專家續看好AI及3類股
[NOWnews今日新聞]近期台股波動加劇，市場受聯準會（Fed）12月降息時程不確定性，還有對輝達財報的過度解讀影響。不過，法人認為，這波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
順利轉虧為盈！「這檔矽光子」EPS寫0.28元…股價週漲幅飆11.33% 出貨看增
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導矽光子概念股之一環宇-KY（4991）近日公告最新財報數據，10月營收2.52億元，稅後淨利0.31億元，每股盈餘（EPS）0.28元，較...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前