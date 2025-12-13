換工作像翻書？27歲想找穩定技術職 人資：未滿一年很難過關

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日有網友在Dcard上發文詢問「現在的人資還會很在意工作沒有滿一年的嗎？」表示自己最長資歷只有一年半，且是無關工作，向網友詢問是否很難找工作。文章也引起許多網友留言分享自身經歷與看法。

原PO表示自己現年27歲，換過7份工作，做過超商副店長、行銷美編和剪輯助理，但都不長久。對於自己前途迷茫，所以一直騎驢找馬，但知道自己快30歲了，想有個技術性工作穩定下來。

原PO提到目前的工作是研發助理工程師，薪水33k，年終一個月。因為還很菜，所以多數工作都是打雜和簡單內容，公司不敢給他大案子。雖然工作輕鬆，但很無聊，想繼續找其他UI/UX或是前端工程師有關的工作，因此向網友請教意見。

網友留言分享「人資的小小建議。在台灣的環境老闆或主管就是會看穩定性，除非你的能力學歷或人格特質非常突出，不然以你這個換工作的速度，真的很難很難上」、「其他職缺我不清楚，但如果是前端工程師的話，我可以肯定的告訴你，會。我是HR不會錄取你，看到你的履歷我會直接刷掉」、「看你怎麼圓，說不出個所以然，那很容易被打掉，再者，有些小公司只能挑別人剩下的，他們很難找人，未滿一年就沒那麼重要。」



