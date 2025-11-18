換工作像闖地獄密室！她曝3大職場毒文化 上班族全跪了：寫實到痛

生活中心／綜合報導

一名女網友自嘲自己的轉職人生彷彿「在不同地獄玩密室逃脫」（示意圖／PIXABAY）

近期 Dcard 出現一篇爆紅心得文，一名女網友自嘲自己的轉職人生彷彿「在不同地獄玩密室逃脫」，每跳一次槽就像重新挑戰一個新關卡，但共同特色只有一個：「整間公司都在發毒氣」。她更點名 3 大超雷職場文化：流程亂到炸、升遷靠演技、所有事情都可以怪新人，讓不少上班族看完秒噴：「完全寫中我！」

原 PO 以〈一直換工作不是因為內容，是因為人〉為題分享，直言自己待過的公司「人爛、制度爛、文化爛」幾乎成固定模板，唯一不變的只有「超高工時＋超高離職率」。她無奈形容，每份新工作都像闖進新的地獄密室，員工不是在做事，而是在猜題、解謎、躲地雷。

廣告 廣告

她透露，很多公司流程亂到沒天理。同事與主管各自一套，A 教這樣做、B 說不能那樣、C 又跳出來罵錯、D 在旁邊冷笑。出了問題永遠先怪新人，「做錯要背鍋、做對被說靠運氣、不做則被批態度差」，讓她崩潰喊話：「是不是要通靈才能活下來？」

更讓她心寒的是「升遷根本在比演技」。有人工作量不大，但線上狀態永遠顯示忙碌；有人搞小團體、處處挑人毛病，靠拍馬屁就能被主管捧上天，反倒是真正扛業務的人永遠卡在第一線。

而最誇張的就是「萬物怪新人」。她點名不少公司都有這種文化：做太快＝太急、做太慢＝不熟、問問題＝吸收差、不問＝不會確認，照流程做還會被嫌「太沒彈性」。怎麼做都錯，新人只能默默背鍋。

原 PO 坦言，自己不是喜歡跳槽，而是每天面對惡劣人際環境真的太痛苦。她的要求其實很簡單——流程清楚、溝通正常、不要靠猜的就能把工作做好。

文章一曝光瞬間引爆討論區，網友狂刷留言力挺：「為什麼這種爛公司永遠不會倒」、「台灣 90％ 的工作都是在處理人不是在工作」、「我真的騎車騎到哭，覺得是不是自己很差」、「妳寫得太真實了，完全是我現在的處境」、「上個月才逃出毒氣公司，真的一模一樣」、「換工作不是因為不耐煩，是因為人跟環境太雷」。

更多三立新聞網報導

葉宏一領軍國際化！馬偕醫大推「傳愛獎助方案」獎學金住宿關懷一次到位

投資人注意！創新板大解禁「這12檔」週一起全面開放當沖交易

本週12生肖運勢出爐！屬虎旺翻全場、屬兔第二 3生肖並列第三也要發了

別再犯！日YTR點名「台灣人4大NG行為」1口頭禪竟讓日本人嚇壞：像黑道

