換成你也不希望被干擾！醫師列「門診10大地雷」 別再敲門、偷錄影、玩手機

由於健保十分方便，診所和醫院看病的人潮多，甚至要等到不耐煩，但其實醫師和病人都要互相尊重。ICU醫師陳志金近日就列出看「門診10不」的NG行為，其中第一個是不要敲門，因為會干擾看診；另外還包括不要偷偷錄音錄影；不要覺得別人怎麼看這麼久。貼文引起民眾共鳴，直呼「形容的相當貼切，辛苦了醫護人員」。

對於看門診這件事，ICU醫師陳志金在臉書分享「門診10不」：

1.不要敲門

「過號了、要加號，出去之後才想到忘了說…」陳志金說，這些問題一律請等到護理師開門的時候再反應，也不要敲門詢問「什麼時候輪到我？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」他提到，「換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診的。」

2.不要探頭進來

陳志金用幽默的語氣表示，裡面坐著的一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇，「醫生是『很帥』沒錯，待會就可以當面看個夠。」

3.不要使用手機，請關靜音

看門診時開擴音、或是手機響半天、打手遊等情況，陳志金指出，這些聲音和動作，都會造成醫生的困擾。

4.不要對詢問不耐煩

陳志金表示，護理師問姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩！那是為了安全，聽錯名字進來的、同名同姓的，經常發生。

5.不要偷偷錄音錄影

陳志金認為，應該讓醫師把心思花在替病患解決問題上，而不是花在提防病患。他建議，如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6.不要對自己的身體這麼陌生

「請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變。」陳志金說，病患不要每個問題都在診間裡想好久，如果看診時怕忘記，可以先寫在紙條上。

7.不要隱瞞之前的就醫或報告

陳志金建議，病患之前在其他地方的報告，請先拿出來，不要來考醫師，「開誠布公，才是對自己最有利的。」

8.不要用在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫師爭辯，他們又不幫忙看病、也不用負責。

9.不要叫醫生順便幫忙開和他專科不相關的藥和檢查

10.不要覺得別人怎麼看這麼久，輪到自己的時候就很快

陳志金解釋，這是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。他提到，其實看得快表示病患表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸。

