換我一樣衝 前輩痛心籲速調查

勇消詹能傑21日救援受困民眾不幸殉職，新北市服務逾20年的陳姓消防員感慨，詹3度進入火場，體力幾近耗盡，但他知道屋內還有人，不可能把民眾丟下不管，「若換作自己，也會做出同樣選擇」。消防員工作權益促進會呼籲相關單位，盡快召開事故調查會，確保證據保全完善。

陳姓消防員表示，詹能傑已是3度進入火場，體力幾近耗盡，卻仍選擇再衝1次，「因為他知道裡面還有人」。依標準程序，每次進火場都應更換人員與裝備，但在現行人力長期吃緊下，往往難以落實。詹在火場中曾將自己的氧氣面罩交給受困民眾使用，在規定上並不合乎流程，「但那是沒辦法的辦法，你不可能把民眾丟在裡面，若換作自己，也會做出同樣選擇」、「我不覺得自己遇到這種狀況，會做得比他更好。」

他分析，詹能傑脫下面罩後，現場濃煙突然暴增，可能與悶燒復燃或水線流入高溫區域有關，濃煙瞬間回竄，「面罩給出去了，煙又變大，根本來不及再戴回來。」在高溫、低氧與體力透支狀態下，風險急遽升高。

消促會祕書長陳彥凱表示，依法令消防署與基隆市消防局必須展開調查，召開事故調查會，呼籲相關程序應盡快啟動，確保證據保全完善，以避免時間流逝造成蒐證困難。

消防署統計，自民國104年迄今已有31名消防員因出勤救災、救護等勤務殉職。消防署表示，基隆市政府正調查火災原因，依《消防法》及《災害事故調查會設置辦法》規定啟動災害事故調查會，消防署也會協助釐清事件及撫卹。