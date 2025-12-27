換房、教育金、退休一次顧 它擁3大亮點中年焦慮不再！
財經中心／余國棟報導
針對青壯年族群面臨換房、子女教育需求，以及準退休族群的資產傳承規劃，富邦人壽洞悉市場需求，攜手永豐銀行與京城銀行，三強聯手合作推出「富邦人壽富美優利外幣分紅終身保險」(以下簡稱「富美優利」)，業界首創「分段領回生存保險金」機制，透過兩大銀行全台近200個專業服務據點，協助客戶將現在的年終獎金，轉化為可預期的長期現金流。
無論是30至40歲的青壯年族，或是50歲前後的企業主，未來十年都將面臨財務需求的高峰。例如青壯年族可能會有換屋或子女教育金的需求；企業主需要兼顧家庭責任與退休規劃。因此，一份能提供穩定、可預期分段現金流的規劃工具，成為許多家庭需要的解方。
為回應市場需求，美元計價的「富美優利」，結合「確定性的階段給付」與「分享潛在增值機會」雙重特性。以50歲男性企業主投保3年期、保額63萬美元、累計實繳保費約50.2萬美元為例，可達成三大財務效果。
第一保障加倍，隨著時間增長，自第4保單年度起，壽險保障遞增至73.6萬美元(約為累積實繳保費146%)，為家庭築起堅實防護網，持續到保險年齡98歲，保障累積超過約107.4萬美元(約為累積實繳總保費213%)。透過紅利給付機制與時間複利效果，讓資產有機會增值，實現愛得更久遠的傳承目標。其次，十年圓夢，兌現中期目標，第10保單年度可領回約12.8萬美元(約新台幣404萬元)生存保險金，約占累積實繳保費25%，這筆大禮可靈活運用於子女購屋頭期款、自身換房首付金或升級座車等，解決屆時的資金缺口。
最後，五福臨門，安穩領取到老，自第15保單年度起，每屆滿5保單年度可領回生存保險金，直到保險年齡屆滿98歲以前。例如第15保單年度可領回約7.7萬美元(約新台幣243萬元)生存保險金，約占累積實繳保費15%，實現退休旅遊夢想；累計至保險年齡98歲以前，預計共領回68.6萬美元(約新台幣2,162萬元)生存保險金，安穩到最後一刻。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
