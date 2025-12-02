換手機快看！LINE官方示警「1按鍵」別按：帳號失效資料全毀

科技中心／張尚辰報導

購入新手機時，除了一般資料轉移，許多民眾最在乎的就是該如何完整地將LINE的所有資訊安全轉移，深怕一個步驟錯誤，所有資料通通不見。對此，LINE官方提醒，換機前一定要先完成3項基本設定，且千萬不可以在新手機裝置上選擇「註冊新帳號」然後輸入原本帳號綁定的資料，這樣原本的帳號會直接失效，資料也找不回來。

LINE官方指出，在換機前一定要先確認自己的LINE有設定好「帳號健檢」，包括電話號碼、電子郵件、密碼以及Apple或Google其中一項帳號的同步綁定，接著先在舊手機中備份完整的聊天紀錄，如果空間不夠可以先清除快取資料。

接著，LINE官方說明，如果是同系統手機的換機，近兩週內以及已備份的聊天紀錄、儲存相簿、記事本資料、好友名單及群組、貼圖、LINE Pay餘額、LINE POINTS點數、代幣等皆可轉移，只有提醒鈴聲無法轉移；反之，若是不同系統換機的話，已備份的聊天紀錄、LINE代幣、提醒鈴聲都是無法轉移的。

而目前常見的換機方式有三種，如下：

1.【行動條碼】

最為方便快速，無須輸入認證碼或密碼，也可以順利安全的移動帳號，但舊手機裝置故障或遺失時不適用。

2.【電話號碼＋密碼】

於新手機裝置執行簡訊認證，並輸入密碼，但是帳號所綁定的電話號碼需相同且仍為有效。

3.【Apple帳號或Google帳號】

無法接收簡訊認證碼時、帳號未設定Email時，與忘記密碼時的救援方式，需事先在舊手機開啟「省略2階段認證」。

最後，LINE官方強調，如果還需要原本帳號的好友名單、群組、聊天紀錄、付費商品購買紀錄等相關資料，請一定要照著換機流程執行，並且「千萬不可以」在新手機的裝置上點選「註冊新帳號」然後輸入原本帳號綁定的資料，這樣原本的帳號會直接失效，資料也就找不回來了。

