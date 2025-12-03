換手機資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」
生活中心／李明融報導
LINE官方部落格近日發文提醒，換手機要轉移資料的用戶，務必要遵循正確的帳號轉移流程，避免資料遺失，官方強調，在號碼不變情況下，新裝置上千萬別點「註冊新帳號」，否則恐怕會讓原本的帳號失效，且資料全部消失不見。
LINE分享手機資料轉移方法，避免資料遺失。（圖／翻攝自LINE在官方部落格）
LINE在官方部落格發文指出，用戶要將帳號轉移至手機前，務必確認3件事，分別是「『手機號碼』是否維持不變」、「確認是否已完成『帳號健檢」（包含綁定電話號碼、電子郵件、密碼與Apple或Google帳號）」，最後則是確認是否有「備份資料」，若舊手機空間不足，可先清除快取再進行備份。官方指出，更換手機時，資料轉移的範圍會依手機系統狀況而定。若新手機是相同系統，多數資料如聊天紀錄、貼圖、LINE Pay餘額等皆可轉移（提醒鈴聲設定除外）；但一旦轉移至不同系統的手機，您將會失去所有聊天紀錄以及已購買的代幣餘額。
LINE提供3種主要換機方式，最方便快速的是「行動條碼」。（圖／翻攝自LINE在官方部落格）
LINE也提供3種主要換機方式，最方便快速的是「行動條碼」，無須輸入密碼或驗證碼即可安全轉移，但舊手機故障或遺失時不適用；「電話號碼＋密碼」，在新手機進行簡訊認證後，輸入密碼就可以現場轉移；「Apple或Google帳號」適用於無法接收簡訊、忘記密碼等緊急情況。但此方式需事先在舊手機上開啟「省略兩階段認證」功能。
原文出處：換手機不小心資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」3招保住所有資料
更多民視新聞報導
他查教召見「納編戰時動員」：要上戰場？後指部回應了
春水堂害「3客人喝清潔液」送醫！醫揭「3原則」避雷
新颱風最快週四生成！專家揭「路徑」對台影響曝光
其他人也在看
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 1
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 2
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 12
三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬
有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
無人機「手勢操控」輕鬆上手！新手必學動作「控制遠近」
新一代空拍機功能大幅升級，操控更加直覺，還具備跟隨模式，專為新手設計！YouTuber實測顯示，它能穿梭於樹木縫隙，展現「飄移」特技。然而，電池續航力與前代相比無明顯改進，畫質也略遜於陸牌8K機種，但價格優勢明顯，約1萬元有找。在台灣飛無人機需留意，耶誕、跨年等人潮聚集場合多為禁飛區，違規最重可罰150萬元，飛行前應先查詢，以免觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
Sony α7 V發表，睽違4年大改款、首搭部分堆疊感光元件與全新BIONZ XR2處理器
在日前預告之後，Sony正式揭曉睽違4年未作更新的標準款全片幅無反相機，並且確定以α7 V為稱，更標榜「重新定義標準」的口號，將「AI x SPEED」作為核心開發目標，其中搭載部分堆疊 (Partially Stacked)的Exmor RS感光元件、首度採用整合AI加速架構設計的全新BIONZ XR2影像處理器，在效能、對焦與畫質上實現全面躍進。Mashdigi ・ 6 小時前 ・ 發起對話
當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看
許多人遇到「很雷」的餐廳或店家時，會到Google Maps留下一星負評，卻又擔心遭到店家「肉搜」。Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」制度，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言，不僅提升隱私，也鼓勵更多人放心提供真實回饋，未來評論區恐將出現許多有趣暱稱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星推出「三折疊手機」 完全展開就是平板電腦
外電報導，南韓三星電子即將發表旗下首款「三折疊」智慧手機，將搶先在蘋果電腦明年推出折疊iPhone之前先行公布，大秀三星在「可折疊裝置領域」的工程實力。（葉柏毅報導） 三星的這款三折疊手機，初步中廣新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
三星三折機震撼問世！Galaxy Z TriFold一台要價7.7萬元、台灣將開賣
三星今日隆重發表全新一代旗艦摺疊智慧型手機 Galaxy Z TriFold，以劃時代的三摺疊創新型態，再次顛覆行動裝置的設計常規，將於2025年12月12日於韓國正式上市，售價359萬韓元，換算新台幣約7.7萬元，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
酷澎推1新功能「台灣人才懂」 實測網頁、APP都能通
注音符號被稱為只有台灣人才懂的暗號，台灣美商Coupang酷澎昨（2日）宣布，針對台灣用戶開發「注音搜尋」技術，只要輸入「ㄉ」、「ㄋ」等注音符號，就會出現電腦、尿布等相關商品搜尋字串，縮短尋找商品的時間，不論是電腦網頁或是APP，都能使用。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍
國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
資訊服務領導品牌「叡揚資訊」37年深耕企業數位轉型 以AI+雲端+資安打造永續競爭力
圖▲叡揚資訊打造雲地兼備系統，助力企業接軌國際趨勢。 【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著ESG永續發展、AI智能應 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話