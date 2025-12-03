換手機資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」

生活中心／李明融報導

LINE官方部落格近日發文提醒，換手機要轉移資料的用戶，務必要遵循正確的帳號轉移流程，避免資料遺失，官方強調，在號碼不變情況下，新裝置上千萬別點「註冊新帳號」，否則恐怕會讓原本的帳號失效，且資料全部消失不見。

換手機不小心資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」3招保住所有資料

LINE分享手機資料轉移方法，避免資料遺失。（圖／翻攝自LINE在官方部落格）

LINE在官方部落格發文指出，用戶要將帳號轉移至手機前，務必確認3件事，分別是「『手機號碼』是否維持不變」、「確認是否已完成『帳號健檢」（包含綁定電話號碼、電子郵件、密碼與Apple或Google帳號）」，最後則是確認是否有「備份資料」，若舊手機空間不足，可先清除快取再進行備份。官方指出，更換手機時，資料轉移的範圍會依手機系統狀況而定。若新手機是相同系統，多數資料如聊天紀錄、貼圖、LINE Pay餘額等皆可轉移（提醒鈴聲設定除外）；但一旦轉移至不同系統的手機，您將會失去所有聊天紀錄以及已購買的代幣餘額。

LINE提供3種主要換機方式，最方便快速的是「行動條碼」。（圖／翻攝自LINE在官方部落格）

LINE也提供3種主要換機方式，最方便快速的是「行動條碼」，無須輸入密碼或驗證碼即可安全轉移，但舊手機故障或遺失時不適用；「電話號碼＋密碼」，在新手機進行簡訊認證後，輸入密碼就可以現場轉移；「Apple或Google帳號」適用於無法接收簡訊、忘記密碼等緊急情況。但此方式需事先在舊手機上開啟「省略兩階段認證」功能。





原文出處：換手機不小心資料全毀！LINE警告一步驟「千萬不能做」3招保住所有資料

