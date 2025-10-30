換掉俞大㵢？外交部否認

美媒爆料台灣當局考慮換掉現任駐美代表俞大㵢。圖為俞大㵢日前參加華府「全球台灣研究中心」座談會。本報資料照片

ＣＮＮ報導，台北方面正積極評估如何爭取川普站在自己的一方，還有多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官。部分川普政府官員更表示，這位職業外交官欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。對此，外交部長林佳龍昨天強調，台美政府溝通良好，駐美代表處的功能也發揮得很好，目前沒有要調整駐美人事。

林佳龍昨在立法院答詢表示，台美雙方政府的溝通管道暢通，駐美人事沒有啟動要調整的程序，駐美代表處的功能也發揮得很好。面對立委追問究竟是不是要召回駐美代表？林佳龍明確回應「目前沒有」。

政大外交系教授黃奎博分析，川普執政團隊成員以共和黨非建置派出身居多，且較多來自華爾街等金融、商業界背景，傳統文官出身的外交官本來比較難建立連結，其實不只台灣，其他國家外交圈也遇到類似狀況，在這種背景下，就算換人也恐怕無濟於事。

不過，黃奎博質疑，民進黨政府先前才爆發高官身邊重要幕僚的共諜案，這種情況下，美方會比較能信任文官出身的傳統外交官？還是來自政治任命的政治人物？其實耐人尋味，近期駐美代表人事問題在國安、外交部門之間角力多時，外界報導消息來源應絕大多數來自民進黨內部，不無可能是把國內外交人事之爭，藉國際媒體「出口轉內銷」。

