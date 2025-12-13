換掉柯建銘促成「綠白合」？黃國昌轟賴清德：用換人掩飾無能

民眾黨主席黃國昌。翻攝「民眾之聲」YT頻道。



朝野僵局難解，媒體報導綠營有高層接觸民眾黨人士，盼以撤換民進黨立法院黨團柯建銘作為綠白合作的基礎。對此，民眾黨主席黃國昌今（12/13）天回應，總統賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，那是民進黨的家務事，民眾黨不會介入他黨的事務。他批評，賴清德只會以無用的手段來掩飾自己的無能，如果有溝通誠意，就開大門走大路，與在野黨領袖公開對談。

對於媒體報導綠營想透過撤換柯建銘作為綠白合作的基礎，黃國昌說，民進黨透過不具名放話，「我必須要說，請民進黨省省吧！這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能。」他透露，早在3週前就已經聽到民進黨要放話、進行政治操作的消息，「請容我嚴正地告訴台灣社會，民眾黨不會介入他黨的事務。」

廣告 廣告

「賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，那是民進黨的家務事。」黃國昌說，透過這樣的方式，只會凸顯賴清德只會以無用的手段來掩飾自己的無能，與其繼續玩這種古老時代宮廷政治的技倆，他還是再次誠懇呼籲賴清德，民眾黨已經給出3個全台灣人民都可以認同的解方，「第一個，請你遵守法律；第二個，請你公正執法；第三個，如果真的有溝通的誠意，就開大門走大路，與在野黨領袖公開對談。」

黃國昌重申，賴清德要換掉柯建銘這事情，這是民進黨自己的家務事，民眾黨不會介入，「如果問我說有沒有民進黨的人來接觸？我在這邊公開講，沒有。」他表示，如果此事屬實，就請記者公開人、事、時、地、物，如果舉不出事證，就請停止配合民進黨放話進行謠言政治。

更多太報報導

2026先不管藍白合不合！民眾黨三縣市提名時程幾底定 新北當活棋

謝幸恩怨無端捲入追殺黃國昌案 北檢：依據證據、查明事實

因狗仔案遭約談 謝幸恩：為了追殺黃國昌真的值得傷害這麼多人嗎？