換掉柯建銘換綠白合？ 鄭麗文：換掉賴清德可能比較有效

記者周志豪／台北報導

為斷開藍白合，綠營傳出要撤換立院民進黨團總召柯建銘，促成綠白合。國民黨主席鄭麗文回應，這類談話對在野黨不尊重，台灣目前政治惡鬥僵局的始作俑者就是執政的民進黨，希望民進黨嚴肅、誠懇面對。

鄭麗文說，要下架柯建銘與否是民進黨內部家務事，不管民進黨是派系鬥爭或人事傾輒，不要把在野黨捲進來，若下架柯可換來在野黨合作，那直接下架總統賴清德可能更有效，但難道民進黨會把賴換掉換取在野黨合作？

鄭麗文表示，民進黨若真有意要團結在野政黨，最重要的是下架民進黨台獨黨綱與非核家園兩塊神主牌，這樣在野黨一定展開雙臂共商國事。

鄭麗文說，畢竟賴清德自己都說沒有台獨必要，那就可以廢止台獨黨綱；而電力問題攸關台灣國家安全、防衛韌性與國家競爭力，不要再反核，台灣未來才有活路。

