換掉柯建銘換綠白合？ 黃國昌：省省吧、這種廉價的放話

[Newtalk新聞] 大罷免後，總統賴清德要撤換立院黨團總召柯建銘不成，但柯建銘任期明年1月31日屆滿。對於媒體詢問，民進黨有意以換柯建銘作為未來「綠白合」籌碼，民眾黨團主席黃國昌今(13)日表示，從未有民進黨人士前來接觸，早在三個禮拜前，就已經聽到民進黨接下來要透過媒體放風聲、進行政治操作的消息。他說，賴清德和柯建銘水火不容要鬥爭是民進黨的家務事，台灣民眾黨不會介入他黨事物，也「請民進黨省省吧，這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能。」

黃國昌今日在黨中央舉行記者會回應最近時事。他痛批，賴清德以民主進步黨主席的身份，邀集黨籍立委聚會，竟然公開向社會宣布，行政部門將以不副署、或是副署但不執行立法院三讀通過的法案，賴清德身為國家元首，已經跨越憲政民主的紅線，沒有一個民主國家的元首會帶頭摧毀民主憲政。台灣的民主憲政、民主法治，是這幾十年來全體台灣人民共同犧牲流血流汗換來的成果，但卻在2025年的現在，恐怕遭賴清德個人的獨裁、恣意、專斷毀壞殆盡。

黃國昌表示，「在賴清德眼中，國會三讀通過的法律是空氣，只要我賴清德不喜歡，我賴清德個人覺得不合理、不合我意，就不可以不執行。」這絕對不是民主法治，而是專制獨裁。從警消退休金、現役軍人待遇、再到財劃法，這些國會三讀通過的法律，行政部門只因為「民進黨不喜歡」就傲慢跋扈的不執行，「請問哪一個民主憲政國家可以由行政權自行決定要不要守法？」這不是民主、這是獨裁，這不是法治，這是人治，黃國昌公開請問賴清德「請賴總統告訴全體國人，是只有你賴清德可以不守法，還是每一位人民都有選擇不守法的權利？」

黃國昌說，賴清德總統上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見。當朝野對立已達冰點，賴清德不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」，更試圖把韓國瑜院長找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。

黃國昌表示，對於韓院長能夠挺直腰桿捍衛尊嚴表達佩服，回顧今年2月，賴清德第一次召集五院院長進行院際協調，當時韓院長苦口婆心告訴賴清德總統，以民進黨主席身份呼籲停止大惡罷，結果不僅毫無效果、反而換來賴清德變本加，以團結十講進行鼓吹大惡罷、甚至高喊要剔除雜質，因此我們充分的理解也高度支持韓國瑜院長，這一次拒絕再被賴清德拿來當擋箭牌、操作政治話術。

黃國昌說，面對台灣此刻的憲政危機，台灣民眾黨提出三個誠懇的呼籲，作為解決國政難題的重要解方：一、恪遵法律 「請賴清德政府遵守法律，行政部門停止對於國會惡意的抵抗，尊重新國會的民意基礎。不要再繼續破壞法治國的原則，回歸台灣憲政民主應有的樣貌。」二、 公正執法「國家機關應該嚴守中立，執政黨應該停止操弄檢調司法，作為整肅政敵的東廠打手。」三、誠懇溝通 「請賴總統放下身段，走出同溫層，與在野黨主席誠懇共商國是，才能夠解決國家的難題。」

媒體詢問「傳出綠營以換掉民進黨總召柯建民作為未來綠白合作籌碼」一事，黃國昌駁斥，強調從未有民進黨人士前來接觸，早在三個禮拜前，就已經聽到民進黨接下來要透過媒體放風聲、進行政治操作的消息。賴清德和柯建民水火不容要鬥爭是民進黨的家務事，台灣民眾黨不會介入他黨事物，也「請民進黨省省吧，這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能。」

