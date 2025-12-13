「換掉柯建銘」推綠白合？吳思瑤喊：完全沒聽過

有媒體報導指出，民進黨高層對立院黨團戰力感到不滿，更傳出有意以「撤換柯建銘」作為條件，推動綠白合作。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天表示，完全沒有聽聞過，以撤換柯建銘來與民眾黨合作的議論或說法，並強調不需要任何政治化操作。

吳思瑤。（圖／中天新聞）

吳思瑤指出，近期立法院在藍白的多數暴力之下，確實有許多議案的程序正義遭到踐踏、被強行表決通過。不過她強調，民進黨團成員都還是各盡其職，努力在論述場域、在可以力爭的範圍內，持續為人民發聲，黨團團結作戰都沒有問題。

柯建銘。（圖／中天新聞）

吳思瑤進一步表示，民進黨現在共同面對的是暴衝的立法院、違憲亂政的藍白，因此民進黨是團結的，也是一起並肩作戰。她再次重申，不需要任何政治化操作，「我完全沒有聽聞這些事件」。

