換新手機小心！LINE籲「千萬不可以做1事」：資料恐清空

LINE是許多台灣人時常需要用到的APP，但官方近日提醒，如果要在維持原門號的情況下更換新手機，除了要做好「帳號健檢」跟「備份」外，千萬不可以做1事，那就是在新手機上面點選「註冊新帳號」，此舉會導致裡面的資料找不回來了。

轉移帳號到新手機需先做3件事

LINE在官方部落格發文指出，購入新的手機、或舊手機故障時，在電話號碼不變的情況下，要轉移帳號到新手機，要先確認3件事，首先是帳號健檢，需完成3項基本設定（分別為電子郵件、密碼、電話號碼），加上Apple或Google帳號綁定。第2點則是先在舊手機裝置備份聊天記錄。

廣告 廣告

第3點是還需事先確認哪些資料可以轉移，LINE官方指出，同系統換機時，僅提醒鈴聲的設定無法轉移，其他都可以；跨系統換機時，聊天紀錄、購買的代幣餘額等無法轉移。

帳號轉移方法

LINE官方也提供轉移帳號的3種方法，行動條碼最為方便快速，無須輸入認證碼或密碼也可以順利安全的移動帳號。但舊手機裝置故障或遺失時不適用；電話號碼＋密碼，只要於新手機裝置執行簡訊認證，並輸入密碼； Apple帳號或Google帳號在無法接收簡訊認證碼時、帳號未設定Email時，與忘記密碼時的救援方式，但用戶需事先在舊手機開啟「省略2階段認證」。

LINE官方特別提醒，如果需要原本帳號的好友名單、群組、聊天記錄、付費商品購買紀錄等所有相關資料，執行換機流程時，「千萬不可以」在新手機裝置上選擇「註冊新帳號」然後輸入原本帳號綁定的資料例如電話號碼等，這樣原本的帳號會失效，裡面的資料就找不回來了。

更多中時新聞網報導

電費算錯簡訊 詐騙別上當

天空創意節 互動裝置感受當下

杜忻恬唱又主持雙倍累 放假當爛泥