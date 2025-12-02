換新機別讓回憶歸零！LINE揭轉移致命1步驟：按錯資料秒消失

科技中心／王文承報導

現代智慧型手機競爭激烈，新機一款接著一款推出，許多人換手機的頻率也越來越高。然而，每次換機，最讓人緊張的就是——LINE的資料能不能完整帶到新手機？對此，LINE官方特別提醒，如果在換機過程中不小心做錯「一個關鍵步驟」，所有舊資料都有可能完全消失，無法救回。

LINE於官方BLOG表示，用戶在將帳號轉移到新手機前，必須先確認以下3件事：



1. 手機號碼是否相同

若換號碼，轉移時可能會遇到驗證問題。

2. 是否完成「帳號健檢」

包含綁定電話、電子郵件、密碼，以及Apple ID或Google帳號。

3. 是否已有「備份資料」

若舊手機儲存空間不足，建議先清除快取後再進行備份，避免資料遺失。

LINE官方也指出，帳號轉移時能帶走的資料會因手機系統而有所不同：



同系統換機（如iPhone→iPhone或Android→Android）

可完整轉移聊天紀錄、記事本內容、貼圖、LINE Pay 等資料，但「鈴聲設定」無法轉移。

跨系統換機（如iPhone→Android或Android→iPhone）

聊天紀錄與已購買代幣餘額將無法轉移。

LINE強調，換機時千萬不要在新手機上按「註冊新帳號」並輸入原本綁定的資料。因為系統會直接判定為「新帳號註冊」，原帳號將立即失效，所有聊天、好友、貼圖等資料都會消失且無法找回。

