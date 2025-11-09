換新看板宣告接棒拚高雄 邱議瑩：明日正式登記參選市長

邱議瑩(中)從陳其邁子弟兵手中接下棒棒糖，象徵將接棒陳其邁延續高雄進步價值。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今(9)日選在新懸掛的戶外看板前舉行記者會，宣布將於明日前往中央黨部正式登記參選。多位長期與高雄市長陳其邁共事的助理、幕僚與後援會代表齊聚力挺，表示邱議瑩「最能延續陳其邁市長的精神與治理風格」，並宣布全力支持她投入民進黨高雄市長初選。邱議瑩表示，這次換上「接棒拚！高雄贏！」的新看板，象徵她與陳其邁市長近三十年的情誼與默契，也代表延續高雄進步價值、共同為城市打拚的決心。

這次記者會特別選在「美麗島雜誌」舊址舉行，別具意義。邱議瑩指出，1979年她的父親曾在此參與美麗島事件，這段歷史深刻影響了她的人生，也改變了台灣的命運。她說「這裡是台灣民主的重要發源地之一，我選擇在這裡掛上第一面看板，是為了提醒自己，永遠記得民主前輩為自由奮鬥的精神。今天換上『接棒拚！高雄贏！』的新看板，就是要延續這份民主榮光，為高雄繼續努力。」

曾任陳其邁助理的高雄市議員鄭孟洳表示，自己曾在2017年與市長補選期間，分別在手斷與腳傷的情況下仍陪同陳其邁跑行程，「他是我唯一一個讓我斷手斷腳都要挺的市長」。她笑稱，雖然不希望在輔選邱議瑩時再「受傷」，但仍會義無反顧全力支持。她說「邱委員看似嚴肅，其實非常細膩溫柔，總能第一時間關心身邊的人，這份同理心與體貼，是政治人物最珍貴的特質。」

高雄市議員林志誠則以幽默方式回憶陳其邁與邱議瑩的「親民一面」，提到陳其邁動土前與幕僚分享眼睛雷射手術的趣事，以及邱議瑩在彌陀海岸關心步道照明的貼心舉動。林志誠指出：「無論是陳其邁市長或邱議瑩委員，私下都一樣親切細心，真正關懷市民生活。」

前青年局長張以理回憶，2018年選戰期間，陳其邁在掃街途中注意到青年在文化中心練舞的需求，當場指示團隊協助找場地。後歷經補選上任後，時過兩年，他仍記掛此事，半夜打電話督促落實。「這種執著與行動力，我在邱議瑩身上也看見。」張以理強調，邱議瑩推動《再生醫療法》十年如一日，展現改革決心與毅力，「這樣的候選人，最有能力帶領高雄持續轉型。」

陳其邁前隨行秘書張耀中也分享與陳其邁7年共事的經驗。他表示，邱議瑩與陳市長一樣，總是在第一時間奔赴災區。颱風期間曾有一回市長要前往美濃勘災，邱議瑩早一步抵達現場，並指揮團隊避開積水路段前進，展現強烈的責任感與行動力。他說「若高雄能由邱委員接棒，一定會更加幸福。」

前鎮區明孝里里長林浤澤曾任江肇國議員助理，以「其邁的徒孫」自稱，回憶市長在颱風來臨前特別指示關懷外籍漁工安置，展現高度同理與專業。他說「邱議瑩委員同樣堅持對的事，不怕壓力、勇於承擔。她不只會做事，更懂得做人，是能真正苦民所苦的領導者。」

會場上，陳其邁前金、新興、苓雅區後援會主席林志田、王文祿、顏炳豪、陳福明及多位里長代表蔡長志、李佳容、江武吉、謝國男、沈玉玲、李虹曇、陳敏夫、許淑芬、施澤民、李賢宗等人也現身聲援。林志田代表致詞表示，邱議瑩展現陳其邁「緊緊緊」的效率與決心，具備承先啟後的能力與高度，所以在地三個區的里長主席都站出來，共同支持力挺邱議瑩。

邱議瑩指出，高雄是孕育民主的城市，也是台灣光榮的起點。她希望能延續這份榮光，讓民主精神代代傳承，讓高雄繼續成為最有希望、最有人情味的城市。與會代表最後送上象徵接棒的「棒棒糖」給予邱議瑩祝福。鄭孟洳笑稱陳其邁被稱為「陳三歲」，今天送上棒棒糖，希望邱議瑩委員也能傳承接棒，現場氣氛熱烈。

邱議瑩說，「明天是初選登記的第一天，我會率先完成登記，正式啟動參選。」接下來將與黨內夥伴、基層里長及高雄市民一起努力，「讓高雄更好，讓高雄贏！」

邱議瑩在新懸掛的戶外看板前，宣布將於明日前往中央黨部正式登記參選高雄市長。 圖：邱議瑩競選總部/提供