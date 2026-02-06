換新鈔免排隊！「2銀行」ATM直接領 時間、地點一次看





春節前換新鈔！自2月9日起全台8個金融機構、共455家指定分行將連續5個營業日提供兌鈔服務，民眾也可以前往台灣銀行、兆豐銀行指定ATM自行操作；中國信託在全台151間7-11門市限量供應新鈔，台新銀行則指定新光三越、環球購物中心等地的24小時ATM兌換新鈔。銀行行員建議，民眾可以善用ATM與行動取號服務，既省時又可以換新鈔。

2026換鈔日期、地點

今年換新鈔日期為2月9日至2月13日，共計5個營業日。民眾可前往全台8家金融機構，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局，合計455家指定分行辦理兌換。如果不想前往銀行，也可以選擇ATM自行換鈔。

中國信託ATM

中國信託表示，2月11日至2月13日期間，在全台151間7-11門市ATM皆供應限量1000元新鈔。

台新銀行ATM

台新銀行表示，為配合中央銀行換新鈔時程，於2月9日至2月17日，在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾在採買年貨之餘，也能同步完成換新鈔需求。

2026換新鈔流程、規定

財政部表示，臨櫃兌換新鈔時，民眾無須攜帶證件，也不必填寫申請單，只要準備等額舊鈔，並向櫃檯表明要兌換新鈔即可。不過百鈔每人最多兌換100張，500元與1000元鈔券則依現場實際數量酌量供應。

財政部提醒，部分銀行ATM會直接放置新鈔，例如台灣銀行各分行皆設置一台ATM可提領新鈔，兆豐銀行部分分行ATM同樣提供新鈔服務，國泰世華銀行則將在台北捷運站內的部分ATM放入新鈔，讓上班族免去臨櫃排隊的時間成本。此外，民眾可以多加利用各家銀行App或Line官方帳號提供的「預約取號」與「行動取號」功能，事先抽取號碼牌，減少現場等候時間，讓換新鈔流程更為順暢。

臨近換鈔前夕，一名銀行行員表示，換鈔期間，民眾最容易遇上「2大問題」導致換鈔卡關，第一是「忘記存摺密碼」，擔心忘記密碼的民眾可以攜帶雙證件前往銀行，若不慎遭鎖卡也可以現場辦理解鎖；第二是「換鈔明細寫不清楚」，無論是將換鈔細項填寫在取款條或明細紙上，在等候叫號時都應多次驗算，如果不想在核對、修改明細上花費多餘的時間，務必一定要重新驗算換鈔細項。

（封面圖／東森新聞）

