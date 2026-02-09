換新鈔攻略出爐！7銀行＋郵局限時5天 Google地圖、ATM地點一次看

央行表示，新鈔兌換日程訂於本年2月9日（週一）至2月13日（週五），計5個營業日。（圖／報系資料照）

為便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行（郵局）為115年指定兌鈔地點。

央行表示，新鈔兌換日程訂於本年2月9日（週一）至2月13日（週五），計5個營業日。上述期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

廣告 廣告

為加強服務民眾，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於本行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行亦將於本年2月5日至2月12日，在主要報紙刊登公告，詳列455家指定兌鈔分行（郵局）名單。

央行指出，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

央行提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。若有問題，請電洽（02）2357-1945。鑒於綠色金融係國際趨勢，央行鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。

央行亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效（手機門號轉帳服務詳附件操作說明；如有任何疑問，請洽詢各往來金融機構）。

另一方面，為方便民眾年節期間換領新鈔，多家銀行已陸續透過ATM提供相關服務。中信銀行表示，全台151家7－ELEVEN門市內設置的中信ATM，將於2月11日至2月13日限量提供新鈔提領。

台北富邦銀行則於全台分行臨櫃及ATM同步開放換鈔。北富銀ATM依設備不同，單筆提款上限為5萬元或10萬元，每日最高可提領15萬元；金融卡轉帳限額為3萬元，若有大額資金需求，可改用網銀或行動銀行轉帳。

台新銀行配合央行規劃，自2月9日至2月17日（大年初一），於指定大全聯、新光三越及環球購物中心的台新ATM，提供24小時新鈔提領服務，讓民眾採買年貨、逛街時也能順利換鈔。

此外，臺灣銀行ATM通常會在2月初陸續補入新鈔，民眾可提前兌換以避開人潮；兆豐等銀行亦在特定據點提供新鈔，建議留意機台標示；部分捷運站ATM，如國泰世華設置的機台，也可提領新鈔。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡 「看劇本就知不能拍」