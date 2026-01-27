即時中心／林韋慈報導

為迎接農曆春節，便利民眾兌換新鈔包紅包，中央銀行今（27）日宣布，115年新鈔兌換作業將自2月9日（週一）起至2月13日（週五）止，為期5個營業日。

指定兌鈔地點與專櫃服務

央行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，於全台共455家分行（郵局）設置新鈔兌換服務據點。

其中，7家銀行共372家指定分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定郵局，將設立「新鈔兌換專櫃」加強服務；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯受理新鈔兌換。

兌換限額與注意事項

央行提醒，新鈔兌換期間，最受民眾歡迎的壹佰元券每人限兌100張，貳佰元等其餘各面額鈔券則視實際供應情況酌量提供。由於各兌鈔地點每日新鈔供應數量有限，若無法兌換足額，建議民眾改至鄰近其他指定據點辦理。

數位查詢與便民服務

為方便民眾查詢兌鈔地點，央行已於官網、臉書粉絲專頁及行動APP建置「新鈔兌換地點一覽表」地圖連結，並結合Google地圖與 QR Code，供民眾以手機快速查詢。此外，央行也將於2月5日至2月12日期間，在主要報紙刊登公告，完整列示455家指定兌鈔據點名單，提醒民眾多加利用。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／換新鈔期間限定！央行公布8銀行、455家郵局「這時間」開跑

更多民視新聞報導

快儲水！基隆再傳斷管事故 今晚9點起「這些區域」停水12小時

詐助理費1455萬全繳回！黃紹庭二審仍緩刑 藍高雄市黨部回應了

新台幣鈔券改版啟動票選！12主題可選 央行再設計圖樣

