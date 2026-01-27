換新鈔過好年！2月9日起連續5天 全台455處可兌換、百元鈔限兌100張

為便利民眾春節前兌換新鈔，本行洽請臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商銀、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等 8 家金融機構，選定 455 家分行（郵局）為本（115）年指定兌鈔地點。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 隨著年關將近，許多民眾習慣換新鈔過好年。央行今（27）日宣布，2 月 9 日（周一）至 13 日（周五）共計 5 個營業日，於 7 家公股行庫（台銀、土銀、合庫銀、一銀、華南銀、彰銀、台企銀）之 372 家指定兌鈔分行，及郵局 455 家分行為馬年指定兌鈔地點；為方便民眾查詢，央行也在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書及行動 APP，搭配 Google 地圖與 QR Code，快速查找指定兌鈔地點。

廣告 廣告

央行指出，位於都會區之 24 家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另 59 家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；100 元券每人限兌 100 張，200 元等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

由於資金調度及庫存限額等因素，央行提醒，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。若有問題，請電洽（02）2357-1945。

此外，鑒於綠色金融係國際趨勢，央行表示，鼓勵民眾以仍適合流通之可用券，取代領用新鈔包紅包，除了可表達祝福，亦可兼顧環境永續；亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達數位轉型之效（手機門號轉帳服務詳附件操作說明；如有任何疑問，請洽詢各往來金融機構）。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

認央行近半年都沒再買進黃金 被問「8成都在買美元？」 楊金龍這樣說

IMF稱台灣美元曝險部位達45倍 楊金龍駁：實際僅20倍「很easy、不緊張」