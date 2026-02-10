換新鈔「寧排隊也不用ATM」？ 內行人揭關鍵：很不方便





農曆春節倒數！為因應民眾換新鈔需求，八大公股銀行、中華郵政9日起限時5天提供換新鈔服務，不想去銀行也可以選擇到台新、中信、富邦銀行提供的超商ATM、百貨公司等地換鈔。不過有網友表示，自己前往銀行後發現，即使ATM可以換鈔還是有很多人選擇在櫃檯排隊，他認為「台灣人就是喜歡排隊」，貼文曝光後，有人說明，因為ATM機台有換鈔限制，跨行提領還須負擔手續費，因此部分民眾依然堅持到櫃台換鈔。

原PO在Threads說明，他前往銀行換新鈔，卻發現銀行門口排滿了人，粗估一個窗口有約30個人在排隊，但明明旁邊3台ATM提領出來的也是新鈔，為何卻沒人排隊，令他十分納悶，他認為「台灣人就是喜歡排隊」。

貼文曝光後有29萬人瀏覽，有網友表示ATM提領其實很不方便，特別是對有大量百鈔需求的人，「提款機沒有2000元與200元、500元呀」、「如果要換百鈔或500元的，提款機一次只能10張100元，要搞很久啊」、「每年都得換一大疊百元鈔只能人工排了」。

此外，也有人提到，如果跨行提款還續要負擔手續費，「沒台銀帳戶、提款卡，只能排隊在換鈔窗口換新鈔，你，是不是誤會了什麼？！」、「若需要超過10張以上的百元新鈔，百元新鈔一次只能10張」、「分行提款領百元鈔一個次只能領1千元，還要付ATM跨行提款手續費。」

（封面圖／東森新聞）

