換新髮型！沈伯洋坦言女兒看到嚇哭：接半年陳情電話「叫我剪頭髮」

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前被捕捉到換了新髮型，引起討論。沈伯洋今（30）日表示，他的辦公室已經接了半年，要他剪頭髮的民眾陳情電話，且發現勸不動他後，還打給吳沛憶、黃捷、賴惠員等人的辦公室說「請你們記得叫沈伯洋剪頭髮」，因此趕緊整理髮型。沈伯洋也說，女兒看到新髮型後還被嚇哭，孩子一時間看到父母造型改變沒法接受，「這是我今天晚上要面對的人生課題」。

沈伯洋表示，在年前都要整理一下頭髮，要預約理髮也非常困難，所以他就剛好預約到昨天剪頭髮。他也表示，自己的辦公室一直以來都會接到陳情電話說「頭髮要剪」，接了也大概半年的，民眾發現勸不動之後就打電話給別的委員。吳沛憶、黃捷、賴惠員的辦公室都有接到電話說「請你們記得叫沈伯洋剪頭髮」。「我覺得我也不能再造成大家的困擾，所以趕緊把頭髮稍微整理了一下」。

沈伯洋也表示，因為昨天在直播，在直播當中女兒找不到他，妻子就指給女兒看「結果她嚇到就一直在哭」。他也說，比較小的孩子看到父母的頭髮改變一時之間沒有辦法接受，「這是我今天晚上要面對的人生課題」。

沈伯洋也指出，自己目前沒有做任何黨團幹部的登記。「我覺得我擔任幹部跟沒有擔任幹部，感覺起來好像也沒有太大的差別」。跟法案都跟他的專業有關，因此還是會被抓去開會，就算想躲在研究室，藍白一個禮拜只要不攻擊他，全身就不對勁，「我覺得我有沒有擔任幹部，都有幹部的實質效果」。

