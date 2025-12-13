換柯建銘作綠白合契機 鄭麗文諷「直接下架賴清德更有效」

國民黨主席鄭麗文13日出席國民黨新北市黨部主委布達典禮暨建黨131周年黨慶活動，鄭受訪指出，要下架柯建銘是民進黨內部的家務事，不管是派系鬥爭也好，人事傾軋也罷，不要把在野黨給捲進來。（民眾提供）

國民黨主席鄭麗文13日出席國民黨新北市黨部主委布達典禮暨建黨131周年黨慶活動，外傳綠營高層擬以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機。鄭麗文受訪指出，要下架柯建銘是民進黨內部的家務事，不管是派系鬥爭也好，人事傾軋也罷，不要把在野黨給捲進來，如果下架柯建銘可換來在野黨的合作，直接下架賴清德可能更有效。

鄭麗文表示，民進黨如果真有意要團結在野政黨，最重要的是下架台獨及反核兩個神主牌。賴總統說沒有台獨的必要，那就可以廢止台獨黨綱，另外攸關台灣的國家安全防衛韌性國家競爭力的電力問題，所以不要再反核，台灣未來才有活路。如果民進黨願意下架這2個神主牌，在野黨一定誠摯的歡迎展開雙臂共商國家大計。

鄭麗文譏諷，民進黨要下架柯建銘是自己內部的家務事，不管他們是派系鬥爭也好，人事傾軋也罷，不要把在野黨給捲進來；如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，直接下架賴清德可能更有效，民進黨難道要把賴總統換掉來換取在野黨的合作嗎？

鄭麗文批，其實這一類的談話是對在野黨的不尊重，因此還是希望能夠真的嚴肅而誠懇的面對台灣目前政治惡鬥的僵局，難道始作俑者不就是執政的民進黨本身嗎？

