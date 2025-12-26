換桌椅就能助減碳 建中導入破萬套國產課桌椅

建國高級中學26日宣布啟用1110套國產木材課桌椅，使用67.83立方公尺國產柳杉，固定了26噸的二氧化碳儲存量。（林良齊攝）

2050淨零碳排的關鍵戰略中其中之一為「自然碳匯」，農業部林業及自然保育署因而推動國產木材應用，建國高級中學26日宣布啟用1110套國產木材課桌椅，使用67.83立方公尺國產柳杉，固定了26噸的二氧化碳儲存量。

林業保育署署長林華慶指出，校園課桌椅大多採用進口木材甚至是塑料，碳足跡里程高，甚至造成高碳排，而林保署推動的國產材課桌椅木材均來自獲得FSC國際森林驗證的國有人工林，每張課桌椅皆有台灣林產品生產追溯條碼（QR code），掃瞄QR code後就能知悉木材產地與加工流程，除了實踐從產地到教室的食農教育精神，更兼具友善生產、低碳足跡、碳貯存（Carbon Storage）與碳替代（Carbon Substitution）及等多元環境效益。

建國中學校長莊智鈞表示，木質課桌椅觸感溫潤、帶有自然木質香氣，為學習空間增添舒適感，也更符合人體工學需求。學生在初步使用後反映「坐起來更放鬆、姿勢更穩定」。

林業保育署表示，建國中學主動響應國產材推動政策，將國產木材實際運用於教學空間，有助於青年學子理解「地產地消」的理念，降低以往使用進口木材長距離運輸所帶來的能源消耗與碳排放，全台每年汰換的課桌椅數量約有12萬套，114年有11縣市的24所學校總計採購了1萬400組國產材課桌椅，讓學子透過課桌椅進一步認識自己生長的家園，也創造了24萬噸的二氧化碳固碳成果。

