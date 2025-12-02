換機前必看！LINE官方曝「重要提醒」 做錯帳號慘失效

LINE帳號如何安全轉移至新手機？LINE官方提醒，「千萬不可以」在新手機裝置上選擇「註冊新帳號」然後輸入原本帳號綁定的資料例如電話號碼，這樣原本的帳號會失效。

換機必看！LINE官方提醒，「千萬不可以」在新手機裝置上選擇「註冊新帳號」然後輸入原本帳號綁定的資料例如電話號碼。（圖/翻攝自LINE官網)

LINE官方部落格發一篇「換機教學」，提醒用戶在換機前要確認以下事項，包括第一點「帳號健檢」需完成三項基本設定，加上Apple或Google帳號綁定。第二點「備份」，先在舊手機裝置備份聊天記錄，如果遇到空間不夠可以先清除快取。第三點，了解哪些資料可以轉移。

LINE官方整理出圖表，提醒用戶轉移帳號到新手機前必看確認事項。（圖/翻攝自LINE部落格，下同）

最重要的事項「了解哪些資料可以轉移」，LINE官方列出詳細說明：

如果新手機裝置為同系統，例如Android換Android，可以轉移的資料包括，最近兩週左右的聊天紀錄、已備份的聊天紀錄（僅文字）、儲存於相簿和記事本內的資料、好友名單與群組、購買的貼圖、LINE Pay餘額、LINE POINTS點數、LINE代幣餘額、個人檔案的資料、與LINE連動的應用程式、LINE VOOM內容。僅提醒鈴聲的設定是無法轉移。

若新手機裝置為不同系統，例如Android轉iPhone，可以轉移的資料包括，最近兩週左右聊天紀錄、儲存於相簿和記事本資料、好友名單和群組、購買的貼圖、LINE Pay餘額、LINE POINTS點數、個人檔案的資料、LINE VOOM內容。無法轉移的則有，已備份的聊天紀錄、購買的LINE代幣餘額、提醒鈴聲設定、聊天室的背景圖片、於LINE WEBTOON購買的LINE WEBTOON代幣。

LINE官方說明換機方式有三種，行動條碼、 電話號碼＋密碼、Apple帳號或Google帳號。LINE官方特別提醒，「千萬不可以」在新手機裝置上選擇「註冊新帳號」然後輸入原本帳號綁定的資料例如電話號碼等，這樣原本的帳號會失效，裡面的資料就找不回來。

