換機好時機！黑五優惠蘋果最高折3910元 三星破萬折扣

黑色星期五購物活動如火如荼，各大業者紛紛推出促銷優惠搶攻市場。傑昇通信與地標網通也加入戰局，推出各式手機優惠，吸引消費者目光。根據官方資訊顯示，蘋果手機最高可享3910元折扣，而三星手機折扣幅度更大，最高可達1萬3610元，對於近期有換機需求的消費者來說，無疑是搶購好時機。

傑昇通信優惠

黑色星期五期間，傑昇通信的優惠活動將持續至明（30）日，推出多款超值折扣。例如，三星S25 Ultra（12G/512G）現折1萬3610元，折後售價為3萬4290 元；iPhone 16（128G）折扣3910元，售價降至2萬1990元；iPhone 17 Pro（256G）折扣2310元，售價3萬7590元，但此款僅限特定顏色供應。

此外，vivo Y04（4G/128G）折2000元，售價僅 2490元；三星A36（8G/128G）折5700元，售價8290元；小米15T（12G/512G）折1009元，售價1萬3990元。除了手機之外，傑昇通信也提供平板與耳機優惠，iPad Pro 11 M5 Wi-Fi（12G/256G）現折1010元，折後售價3萬1890元；AirPods Pro 3 也享500元折扣，售價6990元。

地標網通優惠

地標網通同樣祭出黑五優惠，涵蓋多款iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max系列機型，空機價格全面下調。以iPhone 17 Pro為例，256G版本現折1910元，售價3萬9900元，512G版本折2510元，售價4萬4390元，1TB版本折 2410元，售價5萬1490元。iPhone 17 Pro Max系列的折扣也相當吸引，256G折2310元，售價4萬2590元，512G現折2410元，售價4萬9490元，1TB現折2410元，售價5萬6490元，2TB版本則折2萬910元，售價6萬9990元。

除了最新的Pro系列機型，地標網通也調降其他機型價格。iPhone Air 512G現折3910元，售價3萬9990元；iPhone 16現折3410元，售價2萬2490元；iPhone 16 Plus 256G現折2910元，售價3萬0490元，512G現折4410元，售價3萬8990元。整體來看，這波黑色星期五優惠幅度相當誘人，尤其是對於想要入手高階蘋果或三星手機的消費者而言，是換機的好時機。

