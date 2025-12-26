換檔加速！「K-WAX」啟動桃園龜山新總部 打造台灣汽美新基地

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】KWAX今年正式宣布把營運重心，從新北樹林總部搬遷到桃園龜山的新企業總部與工廠，告別在樹林耕耘多年的據點，龜山新址預計於2026年1月起陸續啟用，新廠營運初期暫不對一般門市客人開放，全力把重心放在產線、倉儲與物流調整，務求把「內功」練好，全新迎接消費者。

台灣最大汽美品牌K-WAX，斥資上億建立桃園龜山新企業總部與工廠，同樣擁有ISO品質與環境管理系統。（K-WAX提供）

此次K-WAX的搬遷計畫，不僅僅是洗車用品品牌搬家，更是從社區型工廠升級為結合研發、辦公、展示與物流的「汽美基地」。團隊過去幾個月持續在社群上曝光新總部裝潢與空拍畫面，從鋼骨搭起到牆面上色，都變成粉絲每天追更的「工地實況」，讓原本冷冰冰的廠房建設，多了一點參與感與期待感。

K-WAX新建倉儲空間1600坪，引進物料架設備及庫存管理系統，將空間效益最大化，讓全產品線可達整年都有現貨。（K-WAX提供）

工廠登記＋ISO 認證：年輕品牌也玩「國際規格」

在台灣要把化學性汽車美容材料做到量產、還要公開工廠資訊，其實一點都不簡單。K-WAX 過去就在樹林建立合法工廠登記，包含ISO工廠認證、產品責任險與SGS第三方檢驗，一路被車友拿來當作選購時的安心指標，也是品牌敢說「來看工廠沒問題」的底氣。

搬遷新廠後，以同樣合規、安全為前提，依舊於龜山新廠取得了ISO品質管理與環境管理系統，並且規劃取得更多ISO相關認證，希望讓「台灣洗車品牌」也能用國際語言說話。或許對一般DIY車主來講，這些名詞聽起來有點生硬，但如果想到這些瓶瓶罐罐都會接觸車漆、雙手甚至家門口水溝，這其背後多幾層制度的把關，就顯得安心許多；K-WAX主動把生產流程，以及環保與安全標準全面拉升到國際規格，為未來跨入國際市場累積更充足的談判籌碼。

能量飲料＋防水鞋：從照顧車到照顧人

隨著新總部啟動，K-WAX 也悄悄把服務觸角從車子延伸到「愛車的人」。品牌近期推出一款能量飲料「KPOWER 能量飲」，在主流咖啡因與維生素配方之外，額外加入專利金盞花萃取與瑪卡成分，「提供另一種作業時的飲用選擇」尤其是DIY一台愛車往往是一、兩小時起跳，曬太陽、彎腰、盯細節都是日常。KWAX 推出能量飲料絕非「跳 Tone」，而是從「長時間作業、開車的人也需要被照顧」的角度出發， 「陪伴車主完成整個愛車流程」。

另一個引起討論與期待的新配備，則是主打DIY洗車與能對抗雨天的防水鞋。相較於傳統雨鞋，這款防水鞋設計更接近日常球鞋外觀，鞋底採用防滑紋路與石墨烯散熱鞋墊，兼顧自助洗車場濕滑地面與長時間站立的舒適度；鞋面則使用輕量防水材質，讓車主在高壓水柱來回掃射時，不用再一邊閃水一邊擔心襪子全濕。對重實用的車主來講，「鞋子不會濕」這件事，可能比晚餐要吃什麼還更實際。從能量飲料到防水鞋，KWAX 正在把「洗車這件事」拆成很多細節，試著為每一個會讓人疲累或不舒服的小環節少一點負擔、多一點樂趣。

K-WAX執行長曾聖凱將新總部定位為「台灣品牌走向亞洲的起點」，圖為海外同業專程來台參訪。（K-WAX提供）

龜山總部當跳板 邁向亞洲前三

隨著DIY汽車美容市場在全球持續升溫，K-WAX把龜山新總部定位為「台灣品牌走向亞洲的起點」，朝「品牌目標」——亞洲前三大汽車美容材料品牌邁進。

品牌執行長、人稱K大的曾聖凱，長期透過影音平台更新洗車、維護與用車知識，累積高黏著度線上社群。未來也將與龜山基地串聯，發展更多培訓課程、實體活動與參訪行程。K-WAX正在用年輕、娛樂化的方式，講一個屬於台灣製造的汽車美容品牌升級故事，逐步推進世界更大的舞台。

