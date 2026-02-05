換照後交安問題仍在 學者籲優化公共運輸

高齡換照新制五月上路，不少銀髮族為了保有駕照，近期搶做白內障手術。消基會交委會召集人李克聰直言，這凸顯了部分地區公共運輸相當不便，導致長者非常依賴私人運具出門，政府應重視這種現象，否則即便新制上路，高齡者的交安問題依舊存在。

李克聰表示，既然高齡駕駛換照年齡往下調了五歲，政府就必須要有因應配套，例如比較缺乏公共運輸的縣市，是否可以提供小黃公車等類似的方式，且服務的頻率也要加強，否則如果每次都要等很長時間，長者依舊會想要開車或騎車。

李克聰也提到，有些長者習慣出門就要開車騎車，即便是到巷口倒垃圾，也習慣騎機車，卻忽略可能年歲已長，身體機能退化，有一定的風險，因此建議交通管理要社區化，從社區向長者宣導加強風險認知。

淡江運管系退休教授羅孝賢教授也說，政府在嚴格把關換照標準、限制高齡者駕駛權的同時，必須提供配套補償，落實「友善高齡」的交通環境，包括應提供可負擔的公共運輸，並優化「敬老愛心計程車」制度，同時應積極改善基礎設施，例如加大路牌字體、提升標線清晰度，確保環境對高齡者更為友善。

成大交通管理科學系暨電信管理研究所名譽教授魏健宏認為，若民眾因高齡出現白內障或關節退化等生理問題，導致無法通過體檢，政府不應將這些為了維持駕照而產生的醫療需求通通歸結給健保給付，否則各部會將權責模糊，導致交通部在安全責任上被迫退讓，交通部則應守住安全底線，不應讓交通法規與健保給付產生不當的制度矛盾。

