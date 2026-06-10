換照惡夢掰掰！護照線上換發資規定再鬆綁 符合3條件就能在家搞定

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外交部宣布線上護照換發政策再鬆綁。（示意圖，本刊資料照）

暑假出國旺季即將到來，不想在申辦護照時遇到塞爆的窘境嗎？外交部發言人蕭光偉在記者會上宣布好消息，自去年初推出的線上換發護照服務，因成效顯著，領務局決定在7月1日上午10點起再度放寬條件。現在只要護照效期不到1年，不用再苦苦排隊，直接線上申辦即可搞定。

符合哪些條件可在線上換發護照？

這次規定再度優化，讓適用範圍變得更廣。只要是有台灣戶籍的成年人、護照沒遺失且效期剩不到1年，同時個人資料（包含外文別名、僑居身分等）沒有變更，就能享有這項便民服務。只要準備好自然人憑證與讀卡機，在家動動手指就能輕鬆完成申請，省去不少舟車勞頓的麻煩。

線上換照2重點需注意

當然，使用線上服務還是有一些眉角要注意。每本護照收費1300元，製作時間約需10個工作天，離島地區則需14個工作天，且無法申請急件。另外還有一項重點，最後領取新護照時，務必本人親自前往領取。

照片勿修圖

外交部也特別叮嚀民眾，上傳照片時請誠實面對鏡頭，千萬別過度修圖或是使用合成照。要是照片不合格被退件，不僅無法領照，已繳交的規費也沒辦法退還，屆時只能重新申請，這點請民眾千萬要小心，別為了貪圖美照而白忙一場。

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