換照新制明年上路 全國辦7場 高齡換照講座
公路局因應高齡換照新制，特別在全國舉辦7場高齡換照講座，其中一場28號在台中榮總進行，邀請醫師出任務，從醫學角度解說，讓長輩們更能了解，高齡換照的必要性。
比出70，交通部公路局，特別在全國舉辦七場高齡換照講座。
視覺變慢，我們的認知及反應速度都慢起來。
28日在台中榮總舉辦，邀請醫師出任務。
從醫學角度深入淺出講解，高齡身體機能退化和交通安全關係，也邀請台中區監理所的人員，解說高齡駕駛人提早70歲換照的相關規定。
高齡民眾：「雙方面都好，因為有的是算說身體上如果不行的話，我們就不要開。」
高齡民眾：「為了自己的安全，也需要這樣來要求。」
高齡換照新制，將在明年5月正式實施，年滿70歲就需要換照，通過體格檢查，免費安全教育課程，以及危險感知體驗後就能換發駕照，75歲以上長輩就維持每3年換照週期。
交通部路政及道安司司長吳東凌：「我們是參考日本的制度，各位都知道我們現在，目前我們的換照是75歲才開始，可是日本是70歲開始，那事實上有它的道理。」
台中榮總精神科主任侯伯勳：「台灣已經進入高齡社會了，交通上面的安全這樣一個措施，是為了保護我們的長者。」
有醫學專業人士一起協助講解，幫助長輩們自我察覺身體機能和感知退化，提升對交通安全的風險意識。
