李俊傑

不知怎的，這幾日小幼兒頑皮得很，趁不注意總是將小玩具拋出窗外。為防意外，索性趕緊裝上金剛窗，這才安下心。

小寶貝即將四歲了，因屬牛，常喚其牛總，他也很喜歡這個稱謂，每每聽召喚他，就會麻溜跑來，以為有好吃的或別的好事。

最近幾日，牛總很反常，總喜歡往窗外丟東西，儘管從小到大，為安全想到過要更換窗戶或裝防護網，可直到現在，才徹底下定決心。

由於住在高層，這舉動非常危險，平日裏牛總十分好動，倘若不留神，極易生險。且一連幾日均如此，為防鬧妖，週末趕緊定做金剛窗。製作需兩日，於是隨時盯住牛總，怕他再搞事情。

這兩日，仍不讓人省心，趁大人離開片刻，又有小東西拋下，甚至是他愛玩的玩具，真讓人搞不懂，為何這般。不在時，聽家人說，牛總會主動開窗，見有人來即刻關窗，這反應活脫脫是“秘密特工”的節奏。

說起來，牛總很喜歡趴窗邊看景，不分晝夜。白天看外面車流湧動，晚上看外面繽紛璀璨。太小之時，每次哄他入睡，都會抱他來到窗邊，陪他看會兒窗外景象，然後轉幾個圈圈，令他開心，最後，心滿意足才漸漸睡去。

很快兩日過去，週一清晨，樓下安裝師就來家裝上了金剛窗。預定之前，看了幾處防護網和金剛窗，對比美觀和作用下，還是選擇了安裝後者，只因相較下，既起到作用又不失美觀。

金剛窗裝上後，心終於安了。因為每扇金剛窗都有暗鎖，配備鑰匙，這也防止了牛總再次自主執行“特工任務”。不過，前提是不能讓他拿到開窗鑰匙。因此，鑰匙放在了高處，開窗時也會儘量避開他的目光。

畢竟這小牛總好奇心重，平日裏做什麼，他總會盯著看，不管走到哪兒，他都緊隨其後，幹什麼他都想知道，是個“打破砂鍋問到底”的主兒。因此藏什麼東西，必定要出其不意，麻溜行動，晚一秒就會被他發現，就沒秘密可言。

當這幾扇金剛窗裝好後，儘管近看是黑色，可遠望卻好似透明似的，很是神奇。尤其近距離望去，窗外那很霸道的陽光，從這黑色的網體透過，很是柔和，在風的拂動下，似乎有著波瀾且璀璨的亮光，好似觀海時的感覺，非常奇妙。

甚至這一刻，仿佛進入異時空，整個身心也格外舒爽。很是貪戀這樣的感覺，於是在窗邊多待了會，此時閉目片刻，睜開眼，看著這溫馨的情景，頓時感覺身邊多了許多綠植，呼吸清淨的空氣，觀賞這窗網透過獨特的光，心、身體，甚至靈魂，都徜徉其中。

明明只是換個窗芯，卻仿佛打開了心窗。在更換舊物時，也讓窗有了心。也希望這窗心能守護牛總，讓他看到不同風景，敞開心智，懂得收斂，逐漸成長，發現更多美好。