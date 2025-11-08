換紅衣化身1日台積人！ 黃仁勳首度參加台積運動會 魏哲家秀限定鞋
輝達執行長黃仁勳今(8)日首度參加台積電在新竹舉辦的運動會，不過台積電創辦人張忠謀臨時傳出身體不適缺席，兩人遺憾無法同框，不過黃仁勳跟董事長魏哲家同台時，不忘穿上運動會限定紅色Polo杉，化身一日台積人，更幾乎全程用中文致詞，讓全場員工嗨翻天。
台積電董事長魏哲家：「五兆男黃仁勳先生。」輝達執行長黃仁勳首度參加台積電運動會，擔任重量級嘉賓，與台積電董事長魏哲家同台。輝達執行長黃仁勳：「我的台積電好朋友你好，誰愛台積，我也愛台積！我很高興今天（11/8）來參加台積電的運動會，C.C.（魏哲家）叫我講國語。」
黃仁勳中、英、台三語致詞，讓全場氣氛更嗨。另外有亮點的是他的服裝，其實黃仁勳來到新竹縣體育場時，下車時是穿著黑色夾克，不過登台致詞時卻已換成紅色台積電運動會限定Polo衫，據了解。這件是為了今年活動新設計的款式。輝達執行長黃仁勳：「沒有台積電，今天沒有輝達。台積電真的是最棒的，很棒！你們（台積電）是台灣的驕傲，你們（台積電）也是世界的驕傲。」
不過原本大家期待黃仁勳也能與台積電創辦人張忠謀同框，但卻沒能如願。台積電董事長魏哲家：「不過有一點小遺憾，我們的大家長張忠謀今天（11/8）身體有一點不舒服，不如預期來參加這個運動會。」輝達執行長黃仁勳：「我總是想著張忠謀，我已經在外奔波三週了，我很期待回家。」黃仁勳離開運動會時，也不忘展現對張忠謀的關心。
不過台積電除了祭出嘉賓黃仁勳，驚喜還沒完。台積電董事長魏哲家宣布：「不是一樣的數字，從兩萬加到兩萬五千塊！」魏哲家給國內外員工大紅包，感謝員工付出，就盼接下來營收再創佳績。
更多 TVBS 報導
張忠謀缺席台積電運動會 魏哲家證實：身體不適無法參加
黃仁勳現身台積電運動會！比照總統級維安 嘆無緣美食農曆年再訪
我是你們的家人！黃仁勳現身TSMC運動會致謝：沒有台積、沒有輝達
超狂！台積電運動會「紅包創新高」 全體員工每人爽領2.5萬
其他人也在看
黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」
輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處都有粉絲搶著簽名。而這次黃仁勳最重要的行程，就是鞏固與台積電的情誼，昨天晚餐先與台積電董事長暨總裁魏哲家，在台南知名餐廳用餐，台積電高層通通出席，今天再到台積電的...華視 ・ 14 小時前
〈台積電運動會〉張忠謀身體不適未出席 魏哲家帶領員工加油打氣
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日舉辦運動會，董事長魏哲家說，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，並帶領全場員工高喊「董事長、Sophie(張淑芬) 我愛你」，希望透過祝福的聲音，為張忠謀早日康復加油打氣。鉅亨網 ・ 17 小時前
通通有！每人獎金2.5萬元 台積電豪擲18.75億元大紅包
台積電今日舉行運動會，而對員工來說，最關注的正是運動會上會宣布發放多少元特別獎金，台積電董事長魏哲家表示，一定會比去年更多，最後宣布每人發2.5萬元紅包，共發出約18.75億元。鏡報 ・ 17 小時前
台積電運動會 黃仁勳、魏哲家出場還送飛吻
台積電2025年運動會今（8）日登場，董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳一同入場，黃仁勳在接受採訪時指出，今天是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。兩人都穿著台積電運動服，一起坐在會場聊天，隨後魏哲家上場接受來自全球區隊歡呼。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「一回生、二回熟！」魏哲家二度主持運動會 從從容容逗樂全場
台積電今（8）日在新竹舉行年度運動會，現場氣氛熱烈，董事長魏哲家一登場就引來全場歡呼，讓他再度發揮他獨特的幽默感，「我知道你們想聽什麼等一下」，請大家不要急，他說今年第二次以董事長身份主持運動會，心情是「一回生、兩回熟。」Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
台積電運動會加碼員工獎金每人2.5萬，魏哲家稱以後每年業績都會創新高
【財訊快報／記者李純君報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)，今早舉行年度運動會，董事長魏哲家宣布，發放台灣和世界各地員工每人2.5萬元獎金，預計總計將發出18.75億元。此外也提到，創辦人張忠謀因身體小有不適，今日未能出席。台積電每年運動會都會發放額外的獎金感謝與激勵員工，今年依舊依循慣例，然今年有兩大特色，其一是去年發2萬元，今年提高到2.5萬元，第二是發放對象之前是僅有台灣員工，這次增加為台灣與世界各地員工，總人數約7.5萬人，而本次所發出的總獎金數量將達到18.75億元。 他也提到，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果，且不只今年，以後每一年都會創新高。此外，上一次運動會，魏哲家提到，自己是等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。 台積電的運動會，照慣例，創辦人張忠謀都會攜夫人張淑芬出席，今年兩人均未到場。魏哲家表示，今天有一點小遺憾，台積電的大家長也是創辦人~張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會。他並帶領大家高喊創辦人我愛你，希望能幫助張忠謀身體早日恢復。財訊快報 ・ 15 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」
即時中心／綜合報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任特別嘉賓，更換上台積電的紅色POLO運動衫。不過台積電創辦人張忠謀卻未現身，董事長魏哲家在致詞時特別提到，「有點小遺憾，創辦人張忠謀董事長，身體有點不舒服，沒有辦法一起參加」。民視財經網 ・ 17 小時前
黃仁勳累了！為AI奔波3周「該回家了」 曝下次來台時間
台積電8日在新竹縣舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別到場支持，由於台積電董事長魏哲家透露，創辦人張忠謀因身體微恙無法到場，黃仁勳被問到是否探望張忠謀時，表示會看他的身體情況再做決定，至於何時會離開台灣，則透露已經出差3個禮拜，所以現在要快回家，他也透露，在農曆新年時會再度來台。中時財經即時 ・ 16 小時前
黃仁勳旋風訪台沒見面 蔣：與輝達聯繫暢通
輝達執行長黃仁勳閃電訪台僅22小時，確定在北士科設立台灣總部，但未與台北市長蔣萬安會面！市府透露與新壽的「分手」解約書最快11月14日簽訂，因計算方式不同，分手費增加近2億元，但仍在可接受範圍內。市府強調與輝達保持密切聯繫，包括建築師、顧問等合作事宜都在進行中，將加速處理相關程序，讓輝達總部順利落腳台北！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
【陳厚銘專欄】輝達進駐北市科：啟動台北智慧首都與亞洲創新樞紐新格局
陳厚銘／臺灣大學國際企業學系名譽教授、臺北商業大學全聯講座教授 輝達（NVIDIA）宣布在台北內湖科學園區設立海外總部，這不僅是一項企業投資，更是台北邁向智慧首都的歷史里程碑。這場進駐行動，不只是產業布局的選擇，更象徵著台北從高科技製造聚落，蛻變為全球創新能量的匯聚核心。它揭示了城市治理的全新課題——如何在開放治理、宜居生活、產學共創與品牌建構之間，塑造一座...匯流新聞網 ・ 9 小時前
「沒台積就沒輝達」 黃仁勳運動會台上告白：台積電熊讚
「沒台積就沒輝達」 黃仁勳運動會台上告白：台積電熊讚EBC東森新聞 ・ 8 小時前
AI熱潮退燒？相關概念股一周蒸發近1兆美元 輝達財報前市場神經緊繃
投資人對經濟前景和人工智慧（AI）熱潮的信心終於開始動搖。那斯達克綜合指數本周出現美國總統川普4月初宣布全球對等關稅以來...聯合新聞網 ・ 9 小時前
「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產
雖然特斯拉人形機器人Optimus已能在萬聖節發糖果、露一手中國功夫，並在日前的股東年會上跳舞，但億萬富豪馬斯克有更大的...聯合新聞網 ・ 7 小時前
快閃運動會 黃仁勳：沒台積電就沒輝達
記者彭新茹∕新竹報導 台積電八日在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達執行長…中華日報 ・ 6 小時前
張忠謀「身體微恙」缺席台積電運動會！ 黃仁勳：會跟他聯絡｜#鏡新聞
輝達執行長黃仁勳首度參加台積電運動會，原本以為能和台積電創辦人張忠謀同框，沒想到張忠謀今天(11/8)因身體微恙無預警缺席，讓外界相當擔心。黃仁勳表示，會再跟張忠謀聯絡。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
那斯達克指數創4月以來最大周線跌幅
AI相關科技類股估值過高抑制投資人風險胃納，美股三大指數7日漲跌互見，科技股雲集的那斯達克指數持續軟腳，周線創下4月以來最大跌幅。美國政府關門寫下史上最長紀錄，兩黨能否化解歧見牽動美股走勢，市場密切關注事態發展。中時財經即時 ・ 6 小時前
台積電運動會》魏哲家不改幽默 黃仁勳讚台積電「熊讚欸」!
台積電運動會8日開跑，除輝達執行長黃仁勳站台外，獨立董事彼得．邦菲爵士、麥克‧史賓林特先生等海外貴賓皆一同出席。然創辦人張忠謀並未如預期現身，引外界關心；董事長魏哲家透露，創辦人張忠謀董事長今日身體不舒服，但仍舊心繫台積電。中時財經即時 ・ 18 小時前
黃仁勳「帶貨成功」！ 劉家莊牛肉爐登熱搜 莉莉水果店爆紅
輝達執行長黃仁勳7日晚間造訪台南知名牛肉爐及冰品店用餐，引發「黃仁勳效應」，兩家店家瞬間成為熱門朝聖地點！牛肉爐店業者透露，黃仁勳團隊早在1個多月前就預訂座位，使該餐廳登上熱搜榜；冰店業者則分享，黃仁勳突然造訪令他們又驚又喜，當時店內人潮爆滿，連店家負責人要進入自己的店面都需說出「通關密語」，才能獲得保鑣允許通行。許多民眾認為，這些店家獲得黃仁勳青睞，比獲得米其林評鑑還更加光榮！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
張忠謀缺席台積電運動會！ 魏哲家坦言「有點小遺憾」：祝福早日康復
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台積電（2330）今（8）日在新竹縣立舉辦年度運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席擔任嘉賓。各界原先相當期待能夠看到黃...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
黃仁勳出席2025年台積電運動會（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）出席，黃仁勳致詞時感性地說輝達和台積電是家人，一同成長。左為台積電董事長魏哲家。中央社 ・ 17 小時前