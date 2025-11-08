換紅衣化身1日台積人！ 黃仁勳首度參加台積運動會 魏哲家秀限定鞋

輝達執行長黃仁勳今(8)日首度參加台積電在新竹舉辦的運動會，不過台積電創辦人張忠謀臨時傳出身體不適缺席，兩人遺憾無法同框，不過黃仁勳跟董事長魏哲家同台時，不忘穿上運動會限定紅色Polo杉，化身一日台積人，更幾乎全程用中文致詞，讓全場員工嗨翻天。

台積電董事長魏哲家親迎輝達執行長黃仁勳來到台積電運動會，黃仁勳所到之處被粉絲團團包圍。（圖／TVBS）

台積電董事長魏哲家：「五兆男黃仁勳先生。」輝達執行長黃仁勳首度參加台積電運動會，擔任重量級嘉賓，與台積電董事長魏哲家同台。輝達執行長黃仁勳：「我的台積電好朋友你好，誰愛台積，我也愛台積！我很高興今天（11/8）來參加台積電的運動會，C.C.（魏哲家）叫我講國語。」

輝達執行長黃仁勳首度參加台積電在新竹舉辦的運動會。（圖／TVBS）

黃仁勳中、英、台三語致詞，讓全場氣氛更嗨。另外有亮點的是他的服裝，其實黃仁勳來到新竹縣體育場時，下車時是穿著黑色夾克，不過登台致詞時卻已換成紅色台積電運動會限定Polo衫，據了解。這件是為了今年活動新設計的款式。輝達執行長黃仁勳：「沒有台積電，今天沒有輝達。台積電真的是最棒的，很棒！你們（台積電）是台灣的驕傲，你們（台積電）也是世界的驕傲。」

輝達執行長黃仁勳對台積電員工大喊「我也是你們的家人」。（圖／TVBS）

台積電董事長魏哲家腳上穿的鞋子，上面印有台積電英文縮寫tsmc字樣。（圖／TVBS）

不過原本大家期待黃仁勳也能與台積電創辦人張忠謀同框，但卻沒能如願。台積電董事長魏哲家：「不過有一點小遺憾，我們的大家長張忠謀今天（11/8）身體有一點不舒服，不如預期來參加這個運動會。」輝達執行長黃仁勳：「我總是想著張忠謀，我已經在外奔波三週了，我很期待回家。」黃仁勳離開運動會時，也不忘展現對張忠謀的關心。

台積電運動會登場。（圖／TVBS）

不過台積電除了祭出嘉賓黃仁勳，驚喜還沒完。台積電董事長魏哲家宣布：「不是一樣的數字，從兩萬加到兩萬五千塊！」魏哲家給國內外員工大紅包，感謝員工付出，就盼接下來營收再創佳績。

