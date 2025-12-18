換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
台股加權指數18日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資18日賣超上市股票270.05億元，不過在ETF布局上仍持續加碼。觀察外資買超ETF表現，甫公布成分股調整結果的群益台灣精選高息（00919）再度成為焦點，單日買超1萬5,386張，金額約3.41億元，已連續2個交易日登上外資買超王，累計買超達12萬2,044張，累計金額高達26.9億元。
截至18日，00919受益人數已超過128.3萬人，資產規模達4,177.98億元，為台股人氣第四高的ETF。隨著16日公布成分股變動、並於昨日正式生效後，市場關注度進一步升溫，主要原因在於新增台新新光金（2887），使原本占比就高的金融族群配置更加完整，被視為吸引資金持續進場的關鍵因素。
根據證交所統計，18日外資買超ETF張數前十名，第一名、群益台灣精選高息（00919），買超1萬5386張；第二名、元大滬深300正2（00637L），買超7626張；第三名、群益優選非投等債（00953B），買超6873張；第四名、期街口布蘭特正2（00715L），5605張；第五名、復華富時不動產（00712），買超4552張。
接續，第六名、凱基美國非投等債（00945B），買超3100張；第七名、群益ESG投等債0-5（00985B），買超2458張；第八名、復華台灣科技優息（00929），買超1713張；第九名、富邦越南（00885），買超1344張；第十名、富邦科技（0052），買超1273張。
更多FTNN新聞網報導
3檔高息ETF入袋！外資砸2.4億掃貨00878破萬張 「這檔」年化配息率7%趕上車了
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
漲勢超越大盤！6 檔台股ETF逆勢勝出 周漲幅以1.35%居冠
其他人也在看
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 6
三星三折機一支8.99萬 市場最高價
三星首款三折疊旗艦機Galaxy Z TriFold開賣，單價8.99萬元，創下台灣手機市場最高價。電信三雄均推出搭配5...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
年輕人跟風進場！ 金價年初至今漲63% 投資客「賣金買銀」
全球局勢動盪不安，也讓黃金成了投資避險的最佳選擇。從年初到現在，全球黃金價格已經漲了百分之63，寫下46年來新高。分析師認為，社群網路的發達，讓不少人患了「錯失恐懼症」，簡單來說就是愛跟風，尤其是年輕買家蜂擁進場，也帶動金價飆升。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
行員運送387萬元現金遭竊 合庫銀3聲明「深切檢討」
合庫銀行今年5月發生重大內控疏失。台大分行一名行員於5月29日前往台大醫院舊大樓向院內餐廳收取款項時，竟單獨外出辦理收款作業，將高達387萬元的現金放置地面、且未妥善看管，最終遭一名身穿雨衣的男子竊走。金管會今（18）日認定合庫銀行內部控制制度未完善建立、亦未確實執行，依法裁處新台幣600萬元罰鍰。對此，合庫銀也發布3點聲明。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 5
鋼市回暖 中鋼、中鴻盤價調漲
中鋼18日開出2026年1月及第一季盤價，月盤部分熱、冷軋每噸都漲300元，季盤則是汽車料每噸漲500元，而同日開盤的中鴻明年1月熱、冷軋及鍍鋅每噸都漲150元。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
和泰砸100億元吃下日野5公司 首度進軍日本「賣HINO卡車」
和泰車（2207）因（18）有重大訊息宣布因此暫停交易，不過傍晚6點和泰車已召開重訊記者會，宣布將以新台幣約100億元，吃下日本汽車商日野汽車旗下5家子公司8成股權，正式進軍日本市場，也是和泰車史上最大的海外投資案。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 159
〈美股盤後〉美光暴漲10% 科技股回神 四大指數全收高
美國股市周四 (18 日) 全面收高，一份顯示通膨壓力低於預期的報告推升聯準會 (Fed) 降息預期，加上記憶體晶片大廠美光 (Micron)(MU-US) 釋出亮眼財測，顯示人工智慧 (AI) 需求依舊強勁。鉅亨網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台灣今年經濟成長率 估創15年新高
年末超級央行周落幕前，中央銀行18日舉行第四季理監事會議，一如預期利率「連七凍」，重貼現率停在2％。其中最受矚目的是，央行大幅上修今、明年經濟成長率預測至7.31％、3.67％。今年經濟成長率將創下15年新高，明年則創下各機構最樂觀預測。央行總裁楊金龍表示，因AI超出預期，我國經濟成長率確實很特殊，應該是「非常態」表現。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 18
超大咖女團要來了？台北跨年晚會廣告暴雷被抓包 小編16字鬆口了
2025年末即將來臨，各縣市都舉辦跨年晚會，卡司部分除了邀請台灣歌手，有些縣市也會邀來韓團助陣，今年台北市跨年晚會已陸續公布卡司陣容，之前也預告過會有韓星，不料18日有眼尖網友發現，在投放的網路廣告中，意外提前暴雷KARA將參加台北跨年晚會演出。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
梅格萊恩悼念《當哈利碰上莎莉》導演 羅伯雷納兒女首發聲「難以想像的痛苦」
78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer）遭32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）殺害，震驚各界。羅伯雷納生前執導、參演多部作品，曾和他合作過的人士紛紛發聲悼念，《當哈利碰上莎莉》女主角梅格萊恩（Meg Ryan）也感慨直呼：「我們會多麼想念這個人啊！」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 1
張書偉陷閃兵爭議喜迎雙胞胎 前女友勇兔10字回應
「勇兔」林筳諭前晚出席民視八點檔《好運來》殺青宴，原本謝京穎也在出席名單中，最後卻未露面，昨卻在社群媒體公布懷雙胞胎的好消息，可能是因懷孕避開酒精，才缺席殺青宴，然而謝京穎的老公張書偉也是勇兔前男友，他近日歷經閃兵風波、父親離世等人生低潮，勇兔受訪前經紀人先幽默強調「不回答兵役問題，畢竟勇兔不用當兵自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
趙小僑復出拍戲「大尺度也OK」 劉亮佐崩潰：都沒有問我！
劉亮佐、趙小僑、劉子銓與典典寶寶一家四口，18日出席第八屆《筋斗云創劇本創投平台》發佈會。趙小僑對重返演員工作躍躍欲試，直言挑戰大尺度也沒問題，一旁的劉亮佐聽了忍不住喊：「都沒有問過我欸！」讓趙小僑哭笑不得回應：「我已經是成年人了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 7
中職／4屆全壘打王林仲秋復出 受邀擔任雄鷹春訓客座教練
台鋼雄鷹隊將於明年1月10日展開春訓，邀請平石洋介擔任客座教練，指導守備與跑壘，18日又宣布中職4屆全壘打王林仲秋擔任客座教練，主要指導打擊。 林仲秋曾在1991、1992、2000、2001年拿...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 發起對話
一年增值500萬！ 全台最粗黃金項鍊破1300萬 買家曝心聲
高雄一銀樓打造出「全台最粗黃金項鍊」，重達80兩（約3公斤），市值超過1300萬元！這條麻花造型的黃金項鍊比成年男子手臂還粗，一年內已增值約500萬元。令人驚訝的是，這條價值不菲的項鍊主人竟是一位在屏東經營生煎包的商家張先生，他去年花費約800萬元購入，但透露戴上這條重量驚人的項鍊會噁心想吐，脊椎會受不了！銀樓老闆江先生表示，80兩相當於現在的3公斤，金價從去年的1錢1萬元上漲到現在的1萬6千多元，這條項鍊已經增值了快五六百萬元！TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 65
新聞幕後／央行決策內幕曝光！楊金龍背後的「高人」是他
為了精準掌握AI浪潮對台灣經濟的衝擊，央行總裁楊金龍展現了「接地氣」的一面。他在18日第四季央行理監事的記者會上透露，日前特別邀請宏碁董事長陳俊聖蒞臨央行演講，針對全球供應鏈與AI趨勢進行深度交流。楊金龍對此次交流給予高度評價，直言身處市場第一線的企業家，其對趨勢的判斷往往比依賴模型的經濟學家更為敏銳且準確。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
處理新青安 楊金龍坦承代價高
新版「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）自2023年8月推出後，陸續傳出轉租、人頭戶等違規案件，房市迅速升溫引起民怨，...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 176
注定擁有「高嫁命」的4星座女！天秤女眼光火辣老公疼惜又有錢，「這位」最有本事嫁豪門做貴婦
所謂「高嫁命」，並不是隨便遇到一個有錢人，而是能讓自己走進更高層次的生活圈、選到真正適合自己的伴侶，甚至嫁進一段能讓人生變更好的關係。能不能高嫁，不是外表決定，而是：眼界、氣場、談吐、情商，以及「不願女人我最大 ・ 2 天前 ・ 1
反專制 藍白今提案彈劾賴清德
針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，藍白18日在立法院司法法制委員會共同提出譴責案、具名移請監察院彈劾卓榮泰，且民眾黨團總召黃國昌預告，將在院會提出彈劾賴清德總統。據了解，藍白2黨今（19）日上午將於議場前聯合舉行記者會，宣布正式提案彈劾賴清德。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 306
進軍矽光子、PCB領域被看沒有？投信連28賣聯電...今又提款近9億 又爆砍第一金8萬張領走24億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（18）日終場下跌56.64點、跌幅0.21%，以27468.53點作收，據證交所盤後公布籌碼動向，投信今買超36.07億元。...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話