換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王

台股加權指數18日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資18日賣超上市股票270.05億元，不過在ETF布局上仍持續加碼。觀察外資買超ETF表現，甫公布成分股調整結果的群益台灣精選高息（00919）再度成為焦點，單日買超1萬5,386張，金額約3.41億元，已連續2個交易日登上外資買超王，累計買超達12萬2,044張，累計金額高達26.9億元。

00919已連續2個交易日登上外資ETF買超王。（圖／Pixabay）

截至18日，00919受益人數已超過128.3萬人，資產規模達4,177.98億元，為台股人氣第四高的ETF。隨著16日公布成分股變動、並於昨日正式生效後，市場關注度進一步升溫，主要原因在於新增台新新光金（2887），使原本占比就高的金融族群配置更加完整，被視為吸引資金持續進場的關鍵因素。

根據證交所統計，18日外資買超ETF張數前十名，第一名、群益台灣精選高息（00919），買超1萬5386張；第二名、元大滬深300正2（00637L），買超7626張；第三名、群益優選非投等債（00953B），買超6873張；第四名、期街口布蘭特正2（00715L），5605張；第五名、復華富時不動產（00712），買超4552張。

接續，第六名、凱基美國非投等債（00945B），買超3100張；第七名、群益ESG投等債0-5（00985B），買超2458張；第八名、復華台灣科技優息（00929），買超1713張；第九名、富邦越南（00885），買超1344張；第十名、富邦科技（0052），買超1273張。

