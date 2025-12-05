換股矽光子新戰略 IET-KY開盤飆漲停光聖同喜！
財經中心／余國棟報導
IET-KY(4971）及光聖(6442)於昨日（4）日分別召開董事會，決議通過以股份交換方式深化雙方策略合作關係，IET-KY與光聖將以增資發行新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每5.1股IET-KY普通股換發1股光聖普通股，預計股份交換完成後，本公司將持有光聖約1.79%普通股股權，光聖將持有本公司約15.26%普通股股權。消息一出今IET-KY開盤即跳空鎖死，買單高掛6000張，成交量僅千張，光聖股價也受到激勵，小漲15元漲幅1.25%。
光聖為全球知名的光通訊元件及高頻連接器製造商，產品涵蓋光主動元件、光被動元件及RF高頻連接器，為大型資料中心光通訊元件主要供應商，近年積極投入矽光子CPO相關領域佈局及技術開發。IET-KY專注於 III-V 族化合物半導體磊晶片之研發與生產，採用獨特的 MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。
雙方透過本次換股結盟，象徵 IET-KY將從上游磊晶關鍵材料供應商，向中、下游延伸至光通訊元件及模組領域，透過垂直整合優勢，加速在 AI 資料中心及矽光子領域策略佈局。在 AI 算力驅動下，全球正面臨高速變革。IET-KY擁有全球領先的 MBE 磊晶技術，特別是在磷化銦（InP）HBT 與高速 PIN/APD 產品上深具優勢。光聖是資料中心關鍵光被動元件主要供應商，透過與光聖策略合作深化產業垂直整合，IET-KY更能直接掌握終端元件及系統對磊晶材料之規格需求，縮短研發週期、加速產品開發、快速進入市場。
IET-KY亦將可借助光聖長期深耕資料中心、5G通訊、網通基地台、低軌衛星、航太國防等領域所構築的深厚客戶關係及基礎，擴大磊晶產品應用市場的出海口，進一步擴大營運量能，且隨著AI資料中心對InP磊晶的需求持續成長，借助光聖於資料中心基礎建設的關鍵地位，將有利IET搶占資料中心高速磊晶產品的市場份額。
法人認為，著眼於次世代共同封裝光學（CPO）技術，IET-KY與光聖將展開深度技術合作。IET-KY的高品質雷射磊晶片將與光聖的精密光通訊技術，可謂強強聯手，將共同搶佔 AI 算力時代的 CPO及高頻高速相關商機。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際／美降息預期發酵！那指標普連三紅 日經狂飆千點韓股轉跌
台股盤前／Meta上漲掀多頭氣氛！台指期小跌32點 台股開盤有望拚續彈
存款族哭一片！活儲幾乎都不到2% 它竟祭出3.5%超狂優利
盤後籌碼／外資連三買砸103億 掃貨這2檔金控逾10萬張！
其他人也在看
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 10
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 4
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 5
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
NVIDIA新平台需求點火！水冷散熱迎史無前例契機 「4檔」受惠股吃補起飛
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導隨著AI市場高速擴張，資料中心散熱技術在供給與需求端共同推升下，正全面升級，水冷散熱供應鏈迎來史無前例的成長契機。本土...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 5
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 8
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 5
記憶體供貨拉警報...客戶求簽6年長約！國家隊反手砍華邦電3億 散裝航運「這檔」飆漲停遭狙擊
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日終場漲2.67點，收在27,795.71點，漲幅0.01%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，全...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
黃仁勳示警「AI一帶一路」！台積電跌5元後回平盤價 專家：仍有望收小紅
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 57 分鐘前 ・ 1
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
南亞科獲利噴發點亮台塑四寶？10月單月賺贏整季 法人：11月EPS更猛才是真高潮
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台塑集團旗下的記憶體大將南亞科（2408）再度給市場驚喜。繼第三季正式終結連11季虧損後，10月自結財報更大贏整季表現，單...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
銅價飆、7檔電纜概念股起飛！華榮一度大漲近6% 專家看多
銅價走揚帶動電器電纜族群今（4）日成為盤面焦點，7 檔概念股盤中漲幅全數自 2% 起跳。其中又以華榮（1608）最為搶眼，盤中一度大漲近 6%。專家指出，隨著銅價、鋼鐵等原物料報價走高，相關族群具備低價庫存與售價調整優勢，後續獲利可望同步提升，股價續航力值得關注。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話