換股矽光子新戰略 IET-KY開盤飆漲停光聖同喜！

IET-KY(4971）及光聖(6442)於昨日（4）日分別召開董事會，決議通過以股份交換方式深化雙方策略合作關係，IET-KY與光聖將以增資發行新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每5.1股IET-KY普通股換發1股光聖普通股，預計股份交換完成後，本公司將持有光聖約1.79%普通股股權，光聖將持有本公司約15.26%普通股股權。消息一出今IET-KY開盤即跳空鎖死，買單高掛6000張，成交量僅千張，光聖股價也受到激勵，小漲15元漲幅1.25%。

光聖為全球知名的光通訊元件及高頻連接器製造商，產品涵蓋光主動元件、光被動元件及RF高頻連接器，為大型資料中心光通訊元件主要供應商，近年積極投入矽光子CPO相關領域佈局及技術開發。IET-KY專注於 III-V 族化合物半導體磊晶片之研發與生產，採用獨特的 MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。

雙方透過本次換股結盟，象徵 IET-KY將從上游磊晶關鍵材料供應商，向中、下游延伸至光通訊元件及模組領域，透過垂直整合優勢，加速在 AI 資料中心及矽光子領域策略佈局。在 AI 算力驅動下，全球正面臨高速變革。IET-KY擁有全球領先的 MBE 磊晶技術，特別是在磷化銦（InP）HBT 與高速 PIN/APD 產品上深具優勢。光聖是資料中心關鍵光被動元件主要供應商，透過與光聖策略合作深化產業垂直整合，IET-KY更能直接掌握終端元件及系統對磊晶材料之規格需求，縮短研發週期、加速產品開發、快速進入市場。

IET-KY亦將可借助光聖長期深耕資料中心、5G通訊、網通基地台、低軌衛星、航太國防等領域所構築的深厚客戶關係及基礎，擴大磊晶產品應用市場的出海口，進一步擴大營運量能，且隨著AI資料中心對InP磊晶的需求持續成長，借助光聖於資料中心基礎建設的關鍵地位，將有利IET搶占資料中心高速磊晶產品的市場份額。

法人認為，著眼於次世代共同封裝光學（CPO）技術，IET-KY與光聖將展開深度技術合作。IET-KY的高品質雷射磊晶片將與光聖的精密光通訊技術，可謂強強聯手，將共同搶佔 AI 算力時代的 CPO及高頻高速相關商機。

