換胎策略分勝負！ 紅牛維斯塔潘卡達奪冠 逆轉世界冠軍仍有望

紅牛車隊車手維斯塔潘力壓兩位麥拉崙車隊車手，奪得F1賽季卡達站冠軍。（圖／達志影像美聯社）

F1一級方程式賽車的賽季，來到倒數第二站的卡達站。紅牛車隊的世界冠軍車手「維斯塔潘」，因為在安全車進場時選擇換胎，最終擊敗在積分榜領先的麥拉崙車手「諾里斯」。兩人現在積分差距剩下12分，誰能成為今年的F1世界冠軍，將在最終站「阿布達比站」決一勝負。

紅牛車隊車手維斯塔潘力壓兩位麥拉崙車隊車手，奪得F1賽季卡達站冠軍。（圖／達志影像美聯社）

F1一級方程式賽車卡達站上演驚人逆轉，紅牛車隊的維斯塔潘憑藉關鍵時刻的換胎決策，成功擊敗積分榜領先的麥拉崙車手諾里斯，贏得分站冠軍。這場比賽因霍肯伯格與加斯里的碰撞引發安全車進場，徹底改變了賽事走向。維斯塔潘抓住安全車時機進站換胎，最終以優勢完賽，將與諾里斯的積分差距縮小至12分，使世界冠軍爭奪戰懸念延續至阿布達比最終站。

廣告 廣告

卡達站比賽中，綠色賽車的霍肯伯格與粉紅賽車的加斯里在一處彎道發生碰撞，導致霍肯伯格賽車全毀退賽，安全車因此進場。這個意外事件成為改變比賽結果的關鍵轉折點。正在挑戰五連霸的紅牛車手維斯塔潘抓住機會，在安全車進場時選擇進站換胎，而他的主要競爭對手——麥拉崙車隊的諾里斯和皮亞斯特里則選擇留在賽道上。

諾里斯賽後表示，他們應該跟隨維斯塔潘進站換胎，尤其是在得知前車也不會留在賽道的情況下。這一決策差異最終證明至關重要，因為維斯塔潘雖然和諾里斯在比賽中都使用了三套輪胎，但維斯塔潘藉由安全車減緩的時間損失優勢，最終贏得分站冠軍。

維斯塔潘對比賽結果感到滿意，他強調進站決定無疑是正確的。這場勝利使他在世界冠軍積分榜上縮小了與排名第一的諾里斯的差距，目前只落後12分，世界冠軍將在最終站決定歸屬。諾里斯賽後認為這是策略問題，並表示第二名總是稍顯遜色，尤其是在這一天的比賽中更是如此。

他的隊友皮亞斯特里則表達了更深的失望，稱這場比賽結果令人心碎，他認為這可能是自己今年甚至整個F1生涯中表現最好的一個週末。麥拉崙和紅牛在換胎策略上的不同選擇，不僅影響了本站比賽結果，也為諾里斯和維斯塔潘的世界冠軍爭奪戰增添了更多懸念，使得本賽季的最終決戰更加引人期待。

更多 TVBS 報導

F1拉斯維加斯大獎賽落幕！維斯塔潘奪冠 諾里斯失誤屈居第二

不再化名！F1四冠王維斯塔潘正式挑戰紐北耐力賽

巴西首秀！Citroën Basalt Vision外觀視覺升級 擁F1風格煞車燈

F1拉斯維加斯分站將登場！麥拉倫反向操作 推黑白蜘蛛紋Project Viva

