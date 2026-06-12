換膚臉爛掉！大廠「果酸借屍還魂」賺2600多萬…黑心化妝品曝光

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記者簡榮良／高雄報導

快檢查你家有沒有這罐！今年4月，有民眾檢舉在高雄某皮膚科進行果酸換膚，愛美不成反而換來臉部大面積灼傷。衛生局一追查，涉案的奇瑩國際有限公司未具產品代理商資格，卻私自製造化妝品，不僅原料來源不明，更過期已久，利用重新裝瓶「借屍還魂」、貼標、竄改日期，偽裝國外原廠進口貨，轉賣給多家不知情醫院、診所，不法獲利2600多萬元。一家3口中的嚴姓媽媽擔任負責人，以80萬元交保，其餘2名子女則分別諭知30萬元交保及限制住居。

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現場稽查發現大量原料桶，還有業者私製EPI煥膚系統(70%)。（圖／翻攝畫面）

高雄衛生局今日公布一起黑心產業鏈。源自於今年4月間接獲民眾檢舉，到某皮膚科所進行果酸換膚療程造成臉部大面積灼傷，結果一追查所使用產品的製造商「奇瑩國際有限公司」不具產品代理商資格，卻私自製造大批來源不明果酸類化粧品，工廠被查獲大量化學原料、空瓶、標籤噴印機及封膜設備等器材，疑似自行調製產品並分裝、貼標後再販售至多處醫療院所。

衛生局表示，業者已涉違反《化粧品衛生安全管理法》第8條規定，將依同法第22條處新臺幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並依同法第15條、第17條命業者立即下架回收，週知各地衛生機關及公會協助辦理，同步追查產品來源及流向。

稽查發現大量空瓶，都是準備用來裝入果酸借屍還魂。（圖／翻攝畫面）

然而，根據雄檢更深入追查，「奇瑩國際有限公司」算老牌子，由一家3口經營，嚴姓母親擔任公司負責人，陳姓兒子是公司主任及業務，陳姓女兒則是副理及業務。他們最早從87年起代理某美商保養品，但96年後就未再向美商進口該保養品原料，明知現有庫存及原料均已過期很久，竟將庫存及原料重新裝瓶，並重新打印製造日期及有效日期後貼標，賣給多間不知情的醫院、診所。

似乎嚐到甜頭，嚴姓負責人用完過期的原料後還不打算收手，在未經美商授權情形下，自行委託不明的臺灣工廠或義大利工廠製造相同產品，再於外包裝以英文說明標示佯裝為原廠進口貨，並透過公司業務向消費者推廣，初估不法獲利高達2600 餘萬元。

認清楚這款產品別用了！（圖／翻攝畫面）

檢方認定嚴姓負責人涉犯加重詐欺取財、妨害農工商等罪，犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要性，於11 日向法院聲請羈押，法院裁定以嚴姓被告以 80 萬元交保，2名子女則分別經檢察官諭知 30 萬元交保及限制住居。全案檢方仍持續向上追查，釐清背後是否還牽扯盤根錯節的龐大利益。

全案檢方仍持續向上追查，背後是否牽扯龐大利益。（圖／翻攝畫面）

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