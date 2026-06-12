換膝關節竟變緊急開腦！跨科醫療團隊及時攔截隱形殺手 救回73歲婦人
73歲梁姓婦人2月間因車禍頭部著地受傷，當時檢查發現輕微蛛網膜下腔出血，經治療後返家休養。由於本身長期受右腳膝關節退化所苦，原訂3月在員榮醫院接受人工膝關節置換手術，未料就在術前評估時，麻醉科醫師發現患者狀況有異，建議進一步檢查，發現此時患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，於是緊急取消膝關節手術，換成開腦手術，這才救了梁姓婦人一命。
當時正準備幫梁姓婦人進行右膝關節置換手術的員榮醫院骨科主任陳仁德，在麻醉科醫師陳冠宏的提醒之下，重新檢視梁姓婦人的病況及影像資料後，發現患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，且出血量明顯增加，已造成腦部壓迫。此時若還是依原訂計畫進行人工關節手術，恐導致神經功能持續惡化，甚至危及生命。
此時主刀醫師只好陣前換將，由骨科主任陳仁德換成神經外科醫師賈開傑。賈醫師隨即向患者及家屬說明病情，同時安排緊急開顱手術清除血腫。結果手術相當順利，不但成功移除血塊，並有效降低顱內壓力；患者原本步態不穩及雙下肢無力的情形也明顯改善，行走能力大幅提升。
待患者神經外科治療完成且病況穩定後，隨即於5月21接受人工膝關節置換手術，上周拆線，已能拄著助行器走路，恢復情形良好。
賈開傑醫師表示，慢性硬腦膜下出血是頭部外傷後常見的延遲性併發症之一，通常在受傷後2至6周逐漸形成。許多患者初期僅有輕微蛛網膜下腔出血或症狀不明顯，因此容易誤以為已經痊癒。然而隨著出血逐漸累積，可能出現步態不穩、肢體無力、頭暈、反應變慢，甚至認知功能改變等症狀。
陳仁德醫師也提醒，任何頭部外傷，即使當下症狀輕微或檢查結果看似穩定，仍應持續留意後續變化，尤其曾有蛛網膜下腔出血的患者，更要提高警覺。一旦出現走路不穩、肢體無力、精神狀態改變等情形，應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。
而此次手術的過程，也彰顯了醫院醫療照護常須仰賴跨專科團隊合作，例如麻醉科醫師除了負責麻醉工作，更肩負術前風險評估的重要角色，如同手術安全的守門員。此次正是因為麻醉科團隊術前警覺發現異常，骨科、神經外科及麻醉科密切合作，才能及時找出潛藏危機，讓患者獲得最安全且完整的治療。
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