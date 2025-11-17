換血換器官！他驚爆柬埔寨「從嬰兒提取幹細胞」讓富豪回春 售價曝光

「醫美皇后」于文紅說自己每個月都換血，效果非常好。圖／翻攝微博

中國男星于朦朧身亡案件，被中國網友扒出包含影星李連杰在內眾多明星「返老還童」的謎團。日前一名反詐騙的部落就爆料，東南亞電信詐騙集團，會逼女性做試管嬰兒，賣給特定機構，再從嬰兒體內抽取幹細胞，製成只有富豪才買得起的「回春藥」，還揭露特定機構跟之前被爆料活摘器官的湖南湘雅二醫院有合作。還有網紅大肆宣傳用年輕男性的血液進行「換血」，可以將月經延到80歲，長保青春。

李連杰曾被拍到體態蒼老的影片，但日前他返老還童，看起來年輕了許多，有傳言說他拿了少林武僧秋風的心臟「換心」，所以變年輕了。之後李連杰拍了裸露上半身的影片證實沒有手術疤痕，又被網友說他穿了矽膠的「人皮衣」，傳言還是沒有停止。

李連杰被質疑做換心手術，用的是秋風的心臟。圖／翻攝小紅書

中國55歲的「醫美皇后」于文紅錄下影片在網路上廣為宣傳換血的好處，她說使用17至21歲年輕人的血液，每個月「換血」一次。她說自己有一間血液相關的藥廠，是合法的擁有血庫，專門把年輕人血液中特有的「年輕人功能蛋白」和「小微囊泡」提取出來換血，讓被換血的人，身體可以回覆到年輕的狀態。

于弘文說換血的價格最高要人民幣2000萬元。圖／翻攝微博

但是這些物質在血液中的含量很少，所以需要從很多人的血液中提取，價格落在人民幣150萬（約新台幣657萬元）到2000萬（約新台幣8767萬元）不等。她還曾經提過，自己的公司連「器官移植」都可以做。

但是于文紅的不停宣傳，也引來中國網友質疑，「這麽多年輕人的血，從哪兒來的？」、「每年那麽多孩子失蹤，細思極恐」、「難怪中國大中小學都逼著學生獻血、捐器官」。

還有一名自稱在東南亞「臥底」的反詐部落客說，在柬埔寨詐騙園區，超過40歲的「女豬仔」已經無法出賣色相，犯罪集團就讓她們一邊繼續做電信詐騙，一邊做試管嬰兒，一次懷上好幾個個胎兒。等到「小豬仔」嬰兒出生後，就以每個人民幣300萬元（約新台幣1315萬元）的價格賣給一間「生命科學院」，這是一條新的「產業鏈」。

反詐部落客曝光「小豬仔」產業鏈，提取嬰兒脊隨液提煉出再生幹細胞。圖／翻攝抖音

他說，這些嬰兒像是小白鼠一樣被隔離起來豢養，養到6個月大的時候，就從嬰兒的脊椎裡面抽取帶有生長因子的骨隨，再培育出「再生幹細胞」，售價是人民幣1500萬元（約新台幣6575萬元），只要注射這個再生幹細胞，就可以讓人返老還童了。



