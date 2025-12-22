換衣、沐浴全存檔！監管雲惹議 全教總批侵害隱私權

針對衛福部要在托育專法內，推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」政策，全教總今日批評，此舉嚴重侵害幼兒隱私權，阻礙人格正常發展。（本報資料照）

針對衛福部與立法院近期無視托育現場的意見，要在托育專法內，推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」政策，全國教師工會總聯合會今日表達強烈譴責，批評此舉嚴重侵害幼兒隱私權，阻礙人格正常發展。

全教總指出，嬰幼兒是獨立的權利主體，並非國家的財產或被監管的物件。衛福部強制將全國嬰幼兒的每日生活影像上傳至中央伺服器，意味著嬰幼兒們最私密的生理需求處理、情緒宣洩、更衣沐浴等畫面，都將被政府無差別地永久建檔。此舉嚴重踐踏《兒童權利公約》中對兒童隱私的保障，更對幼兒的人格發展構成潛在威脅。

廣告 廣告

全教總表示，目前托嬰中心已依法裝設監視器並在地保存影像，足以作為釐清爭議的證據。衛福部在毫無正當理由的情況下，強制要求全面上傳甚至要抽查影像畫面，這根本是採取有罪推定的立場，將所有托育人員視為潛在的虐童嫌疑犯，並將托育場所視為犯罪熱點進行高密度監控， 嚴重損害托育人員的職業尊嚴與人格權。

全教總批評，防制兒虐的核心在於預防，而非事後監控，衛福部寧願編列數十億預算建置維護高風險的雲端系統，卻不願正視托育現場高工時、高壓力、低薪資的結構性困境。

全教總警告衛福部，私密影像一旦被外流，對嬰幼兒與家庭造成數位烙印就是永久毀滅，即便官員下台、廠商賠償，都無法挽回已逝去的隱私。全教總要求衛福部立即撤回「監管雲」計畫，停止對幼兒與托育人員的數位監控。政府應回歸正途，將資源挹注於降低師生比、改善勞動環境、建立完善的輔導機制，這才是保障托育安全的唯一正解。

更多中時新聞網報導

彭佳慧、徐懷鈺登苗栗耶誕城熱唱

NBA》尼克6連勝喊卡 金塊馬刺突起

101煙火照辦 全台耶誕維安升級