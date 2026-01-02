換補SIM卡新制挨罵 藍委批NCC擾民還狡辯

國民黨立委黃健豪。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國家通訊傳播委員會（NCC）修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》後，有媒體報導指，電信門市人員表示，民眾若遺失 SIM 卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後，才能補卡。面對輿論反彈，NCC 強調會找電信業者溝通。國民黨立委黃健豪今（2）日則批評，NCC 把責任推給民間業者是不負責任的作法，且真正要打詐，應落實 KYC 實名制。

對於新制引發爭議，NCC 主祕黃文哲對外說明，申請更換 SIM 卡或補發 SIM 卡是民眾的權利，新制主要是在防堵詐騙集團，因此要求電信業者強化審核、落實 KYC 機制，並非規定民眾須先報案、取得遺失證明才能補卡，今天下午將找電信業者溝通釐清。

黃健豪則表示，NCC 要求電信業者進行史上最嚴格的換補 SIM 卡措施，民眾要換新卡，就必須出示舊卡，若找不到就要先報案取得遺失證明；如果是中獎或是親友餽贈要更換 eSIM 卡，也需要有購買證明。更麻煩的是，連換手機門號號碼，都必須符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」三條件，並附上證明，根本就是限制民眾的自由意願。

黃健豪質疑，SIM 卡一旦換新卡，舊卡就自然失效，何必再多此一舉要證明？更何況，NCC 還狡辯不是要報案證明，只要民眾提供切結書或生物特徵給電信業者審核，但試問，電信業者如何審核民眾的切結書？把責任推給民間業者是不負責任的作法。

黃健豪提到，一般民眾更名，都還有好幾種因素可申請，NCC 針對更換手機門號，卻要求只能換回原號、無法註冊或是被騷擾的情況下才能換號，根本就是限制民眾的自由意願。更何況，騷擾的定義是根據跟騷法還是主觀認定？

黃健豪強調，真正要打詐是落實 KYC 實名制，讓每一支號碼都有能回溯的自然人或法人，而不是在失效的 SIM 卡上做文章。NCC 目前作法只有擾民，無法有效打詐，應盡速檢討改正。

