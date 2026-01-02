換補SIM卡新規惹民怨！NCC澄清「不一定要報案」 Cheap酸：發誓可以嗎？

NCC打詐搞到擾民。（示意圖／Pexels）

國家通訊傳播委員會（NCC）近日推動打詐政策，要求電信業者加強SIM卡換補流程。部分電信門市據此實施更嚴格措施，例如要求用戶補辦SIM卡時，須先至派出所報案並取得遺失證明，引發不少民眾反彈。對此，網紅Cheap直批，「NCC真的吃飽沒事幹」。

對於換補發SIM卡流程挨轟，NCC主秘黃文哲說明，根據規定，民眾若需申請補發SIM卡，應提供遺失情況的說明與相關佐證文件，但並未限定為「報案證明」一途。他指出，是部分電信業者將規定過度簡化，僅接受警方報案單作為依據，導致民眾誤以為補卡一定要報警。

廣告 廣告

針對此政策實施後引發的實務困擾，網紅Cheap在臉書專頁發文表達不滿。他質疑，補辦SIM卡的條件與流程過於繁瑣，與實際狀況脫節。他指出，「手機遺失大多SIM卡跟著丟，哪來的舊卡啊？」此外，他認為讓警方協助處理報案單作為補卡依據，也讓基層警力承擔額外行政負擔。

Cheap進一步指出，NCC強調「證明不限於遺失證明，電信業者必須審核」的說法，等於將審核責任完全交由門市人員。他質疑，門市人員並無公權力，究竟要用什麼標準來判斷民眾遺失卡片的真實性？「那什麼算證明？里長簽名？手寫切結書？發誓可以嗎？」他揶揄說，是否需要民眾在櫃台對著店員發誓SIM卡真的不見了，才能成功補辦，「我發誓SIM卡真的不見了！如果我是騙子，就讓我訊號永遠只有一格」 然後簽名蓋章，一臉誠懇地遞給門市人員，同時他也指出，真正的詐騙集團，早就準備好各種證件、人頭戶了。

此外，Cheap也批評NCC過去曾提出藍牙商品須繳交750元審查費，卻未見實際審查行動，讓網購族群無辜受牽連，「最好笑的是，這種白癡政策都還有人護航，臉腫到媽媽都認不清了。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冷氣團發威今晨8度 下週三起恐迎入冬首波寒流「再創最低氣溫」

一堆人看病20分鐘！她只要30秒超困惑 醫曝「3大特徵」享尊榮待遇

我還沒上車！桃園大古山跨年民眾怒批被放生 市府與主辦單位回應了