換補SIM卡竟要報案！NCC防詐新制挨批擾民

國家通訊傳播委員會(NCC)防詐措施延伸至換補手機SIM卡流程，卻引發反彈聲浪。近期有民眾抱怨，申請更換或補發SIM卡時，被電信門市告知，NCC要求須出示舊卡或相關證明文件，部分情況甚至要提出報案證明，使補卡流程變得繁瑣，質疑「打詐變擾民」。對此，NCC澄清，新版指引並未規定必須提出報案證明，相關作法應屬執行上的誤解，並非政策本意。

NCC去(2025)年9月修正並公告《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，考量詐騙集團近年頻繁透過短時間內更換門號或SIM卡規避查緝，要求電信業者在受理換號、換卡或補卡申請時，應請用戶說明原因並提供相關佐證資料，並納入「認識客戶」(KYC)機制進行風險評估，以降低電信服務遭不法人士利用的風險。

廣告 廣告

不過，新制實際上路後，第一線門市人員反映，「證明資料」的認定標準並不明確。若僅憑民眾口頭說明，擔心後續風險責任難以釐清；若要求正式文件，又可能被認為門檻過高，形成實務執行上的兩難。

部分門市店員指出，為避免爭議與後續責任，只能採取較嚴格的作法，不料引起民眾不滿。外界並質疑，相關作法恐將打詐成本轉嫁至基層警力與電信門市端，徒增行政負擔，或出現各門市標準不一的情形，影響民眾正常利用電信服務的權益。

對此，NCC說明，指引核心在於強化風險辨識，而非限制民眾換發或補發SIM卡的權利。只要用戶能合理說明補發原因，並經電信業者依KYC機制評估未具異常風險，即可受理相關申請，並未設下必須報案的硬性規定。

至於eSIM部分，NCC補充，eSIM屬一次性SIM卡，並無換發或補發的實務情形，與一般實體SIM卡規定並不相同。且為解決爭議，NCC已邀集電信業者溝通，針對實際執行上遇到的狀況進行討論，並要求業者在防詐與便民之間取得平衡。

NCC強調，面對詐騙手法不斷翻新，電信服務仍是防詐重要防線之一，未來將持續要求業者落實KYC責任，同時就執行情形滾動檢討相關配套，以免因行政落差造成不必要的民怨。

原文出處

延伸閱讀