換補SIM卡竟要報案！NCC防詐新制挨批擾民
國家通訊傳播委員會(NCC)防詐措施延伸至換補手機SIM卡流程，卻引發反彈聲浪。近期有民眾抱怨，申請更換或補發SIM卡時，被電信門市告知，NCC要求須出示舊卡或相關證明文件，部分情況甚至要提出報案證明，使補卡流程變得繁瑣，質疑「打詐變擾民」。對此，NCC澄清，新版指引並未規定必須提出報案證明，相關作法應屬執行上的誤解，並非政策本意。
NCC去(2025)年9月修正並公告《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，考量詐騙集團近年頻繁透過短時間內更換門號或SIM卡規避查緝，要求電信業者在受理換號、換卡或補卡申請時，應請用戶說明原因並提供相關佐證資料，並納入「認識客戶」(KYC)機制進行風險評估，以降低電信服務遭不法人士利用的風險。
不過，新制實際上路後，第一線門市人員反映，「證明資料」的認定標準並不明確。若僅憑民眾口頭說明，擔心後續風險責任難以釐清；若要求正式文件，又可能被認為門檻過高，形成實務執行上的兩難。
部分門市店員指出，為避免爭議與後續責任，只能採取較嚴格的作法，不料引起民眾不滿。外界並質疑，相關作法恐將打詐成本轉嫁至基層警力與電信門市端，徒增行政負擔，或出現各門市標準不一的情形，影響民眾正常利用電信服務的權益。
對此，NCC說明，指引核心在於強化風險辨識，而非限制民眾換發或補發SIM卡的權利。只要用戶能合理說明補發原因，並經電信業者依KYC機制評估未具異常風險，即可受理相關申請，並未設下必須報案的硬性規定。
至於eSIM部分，NCC補充，eSIM屬一次性SIM卡，並無換發或補發的實務情形，與一般實體SIM卡規定並不相同。且為解決爭議，NCC已邀集電信業者溝通，針對實際執行上遇到的狀況進行討論，並要求業者在防詐與便民之間取得平衡。
NCC強調，面對詐騙手法不斷翻新，電信服務仍是防詐重要防線之一，未來將持續要求業者落實KYC責任，同時就執行情形滾動檢討相關配套，以免因行政落差造成不必要的民怨。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
陳玉珍施壓中華電信不只一次？她揭工會公文
[NOWnews今日新聞]國民黨立委陳玉珍近日被爆出施壓中華電信幫人喬職務。對此，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（5）日再爆，陳玉珍屢次施壓喬官，早就是慣犯，行徑猶如土皇帝，恐已嚴重干預中華電信治理...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 110
果粉信仰發威？！iPhone 17首季熱賣 一原因Pro系列成最大贏家
iPhone 17系列與iPhone Air自九月開賣以來，上市首季展現果粉以規格導向與容量焦慮的行為演變。傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，統計9月至11月新舊iPhone銷售數據顯示，iPhone 17系列及iPhone Air共售出超過74萬台，較去年同期的iPhone 16系列顯著成長26%，特別是Pro系列佔品牌總銷量的61%，成為換機潮的主要推力，也確立旗艦機型作為市三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍空襲致通訊癱瘓 ! 馬斯克的Starlink宣布免費支援委內瑞拉網路
火報記者 陳銳/報導 在美國對委內瑞拉發動空襲，並傳出前總統尼古拉斯．馬杜羅遭到逮捕後，馬斯克旗下的衛星網路服 …火報 ・ 14 小時前 ・ 3
中國網軍攻台目標曝光！國安局：最常對「這5類關鍵設施」下手
即時中心／高睿鴻報導中國近年不斷加強對台灣施壓、統戰力道，且可從許多數據證實，國安局今（4）日就釋出「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，指出中共去年對我國關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急 救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類）侵擾數，平均每日達263萬次，較2024年成長6%。國安局另還揭露，中共網軍最常對能源、醫療、通訊、政府、科技這5領域下手。民視 ・ 1 天前 ・ 4
想跨區看Netflix、保護隱私？2026精選VPN選購指南 8大情境解析教你怎麼使用VPN
在生活或工作中是否經常聽到「VPN」，感覺好像有需要，但又不是那個肯定，小編給你一個肯定答案：不要懷疑，你需要！只要是經常上網、想要保護資安或是想要玩遊戲、跨區看到更多Netflix影片，你就需要選一款VPN。VPN會給你隱形斗篷隱藏IP位址，還有安全護盾防止駭客偷窺，同時還有瞬間移動的能力，改變虛擬位置，翻牆使用。至於VPN是什麼？該怎麼挑選？台灣最多人使用的VPN，包含：Surfshark、NordVPN、Norton VPN等各家優勢有哪些？一文快速看懂。Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話
竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？
文章來源：Qooah.com 近期博主 @i冰宇宙 發文，向網友展示了 BenGeskin 製作的 Apple iPhone Fold 在手渲染圖。可以看到該設備為獨特的書本式闊摺疊設計，展開之後類似 iPad。 有趣的是，評論區有網友詢問博主「這是真的還是 AI」。博主回應表示「也不是真的，也不是 AI，是 PS」。 近期關於 Apple iPhone Fold 手機的消息愈加頻繁，Apple 內部評估過許多種折疊方案，最終選擇書本式摺疊設計。有傳言稱 Apple 解決了困擾摺疊屏裝置許久的「摺痕」問題。 規格方面，Apple iPhone Fold 手機採用 7.8吋內屏 + 5.5吋外屏，摺疊厚度為 9mm，僅比 iPhone 17 Pro Max 的 8.75mm 厚一點。裝置共配備4個鏡頭，分別為內外屏前置單鏡和後置雙鏡。預計售價在 2000-2500 美元。 HUAWEI Nova 14 Pro 評測：旗艦影像系統下放，3X 長焦同價位拍攝利器Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
Apple Pencil 能用在摺疊 iPhone 嗎？
市場大多認為，蘋果會在 2026 年 9 月正式進軍摺疊手機市場，並推出首款摺疊 iPhone；不過截至目前為止，雖然已經獲得了許多有關這款摺疊 iPhone 的資訊，但其所搭科技新報 ・ 19 小時前 ・ 1
曝陳玉珍喬官不只一例 馬郁雯批慣犯、如土皇帝
本報日前報導國民黨金門立委陳玉珍介入中華電信金門區員工升遷，導致中華電信工會發函監察院，盼監院糾正陳玉珍違法關說作業。爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯，今（5日）爆陳玉珍是慣犯，還要求中華電信主管到國民黨金門縣黨部報告人事案，施壓行徑猶如土皇帝。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 4
三星 CES 2026 直播預告：全球首款 130 吋 Micro RGB TV 震撼登場，AI 生活願景「The First Look」全公開
一年一度的科技盛事 CES 2026 正式拉開序幕！Samsung 將於香港時間 1 月 6 日凌晨舉行「The First Look」發佈會。今年 Samsung 以「Your Companion to AI Living」為主題，除了展示一系列更聰明的家電生態系統外，重頭戲絕對是全球首款 130 吋 Micro RGB TV 的正式亮相。這款顯示器採用了次世代色彩技術，預計將重新定義家庭影院的極限。Yahoo Tech ・ 12 小時前 ・ 1
LG讓經典「壁紙電視」復活！全新OLED evo W6結合真無線技術，厚度不到1公分
還記得2017年LG曾推出讓人驚豔的「壁紙電視」 (Wallpaper TV)嗎？在今年的CES 2026展前活動上，LG宣布讓這個經典設計回歸，推出全新旗艦LG OLED evo W6。Mashdigi ・ 6 小時前 ・ 發起對話
2025中共加強對我關鍵設施駭侵 日均席襲擾263萬次
鑑於中共網軍持續對我關鍵基礎設施發動網路攻擊，同時「駭侵」手法趨向多元、也不斷翻新，國安局最近完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，發現每天平均侵擾數高達263萬次，比2024年成中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台灣大哥大OP影音劇院全面升級 0元爽看TCL電視＋聲霸組合
台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」整合內容、設備、網路、服務，提供一站式套裝，近日升級旗下「OP影音劇院」套裝，用戶以相同專案價格，享受劇院級影音娛樂體驗。「菁英套裝」獨家導入TCL 55吋「P8K QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器」，支援144Hz NRR高更新率，呈現更順暢的動態視覺效果，並搭配TCL「S45H 2.0聲道杜比全景聲藍牙聲霸」，透過TCL 獨家開發的聲音聯動技三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025/12/29-2026/1/4】闢謠TOP10
過去一週，社群平台流傳多起值得關注的傳言內容，類型橫跨軍事認知作戰、假冒品牌的詐騙訊息，以及鎖定高齡族群的AI生成假政策、假福利影片。 中共解放軍12月29日宣布舉行「正義使命-2025」演習後，社群平台流傳「無人機俯瞰台北101」說法。專家指出，相關影像研判可能為遠距離拍攝，卻被誇大解讀，屬於軍演期間常見的心理威嚇與認知作戰操作。另一則訊息「海警封鎖台灣港口」，是中國官媒誇大宣稱台灣4個港口遭到中國海警船封鎖；實際上，中共軍演期間，台灣各大港口航運正常，沒有被封鎖。 還有詐騙集團近期台灣事實查核中心 ・ 14 小時前 ・ 1
中共網攻台關鍵基礎設施 日均263萬次
[NOWnews今日新聞]中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊，對此國安局今（4）日公布2025分析報告，說明中共對我國關鍵基礎設施，包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
亞旭電腦將於CES 2026展出新世代高速網通與5G專網解決方案
全球網通設備與解決方案廠商亞旭電腦（AskeyComputerCorp.）將於一月六至九日參加美國消費性電子展CES2026，展出新世代網路通訊解決方案，其展品涵蓋5G專網端對端應用、5GFWACPE、5G小型基地台、Wi-Fi7/8超高速無線設備，以及DOCSIS4.0CableModem。這次展出將聚焦5G專網、5GmmWaveDongle與光纖無線雙備援路由器，展現亞旭在AIoT、機器人自動化及高速網路應用領域的技術實力，致力為產業升級與智慧生活奠定穩定可靠的連線基礎。(見圖)亞旭電腦今(四)日說明，其針對智慧農場、工廠等大型場域的多元需求，提供完整的5G專網端對端解決方案，協助企業建構專屬且安全的高速網路環境，確保數據傳輸穩定、低延遲且具高度可靠性；透過5G專網的 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣大虛擬資產交易所開放全民使用 起投門檻百元
（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大擴大虛擬資產服務版圖，旗下TWEX台灣大虛擬資產交易所今天宣布，不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過台灣大App直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。中央社 ・ 12 小時前 ・ 3
Birdfy推出360度全景餵食器Vista與專為蜂鳥設計的Hum Bloom，用AI捕捉飛行瞬間
專注於智慧賞鳥設備的品牌Birdfy，稍早宣布推出兩款全新產品——Birdfy Feeder Vista與Birdfy Hum Bloom。這兩款新品不僅在外型設計上有所突破，更導入了升級版的AI識別技術與高格率錄影功能，試圖讓自家後院的生態觀察體驗再升級。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
國安局揭中共4大網攻手法 攻擊軟硬體漏洞居冠、DDoS次之
中共網軍對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊的駭侵手法不斷翻新。國安局最新報告指出，常見手法包含攻擊軟硬體漏洞、DDoS、攻擊社交工程、攻擊供應鏈等，其中以軟硬體漏洞攻擊案件最多，超過5成，顯示中共積極擴充「漏洞武器化」的技術能量。國安局發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，中共對自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
復刻 BlackBerry？Clicks Communicator 實體鍵盤新機不為追劇，只為打字！｜CES2026
由知名科技 YouTuber MrMobile 參與投資的新創品牌 Clicks 再度登上 CES 舞台，此番其帶來兩款充滿懷舊情況的新品，其中更矚目的當屬品牌首款智能手機 Clicks Communicator。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
中共對台能源醫院等關鍵設施網駭 每日侵擾263萬次
（中央社記者游凱翔台北4日電）國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，2025年中共對台關鍵基礎設施每日平均侵擾263萬次，較2024年成長6%，若與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域的增幅最為明顯。中央社 ・ 1 天前 ・ 1