換護照網路預約排隊清明節！ 他衝現場「至少2hrs」才搞定

旅遊旺季到來，外交部領事事務局各地辦事處湧現換發護照人潮，不少北部地區的民眾相繼哀號，稱網路預約已經排到4月中旬，現場等候更是要費時至少2小時。

實際查詢外交部領事局網路預約系統，北部領事局最快要等到4月20日才有預約名額，中部辦事處、南部辦事處則分別要等到3月初、2月底，如果想要在過年前透過網路預約的民眾，目前僅剩雲嘉南辦事處、東部辦事處還有空位。

有鑑於北部地區已排隊至4月，不少民眾決定到現場去排隊，一名網友就在Threads上分享，自己於早上9時25分抽到號碼牌，等候人數已達200人，且直到11時15分才完成送件，而令他感到吃驚的是，最後要離開時，排隊人潮不減反增。

貼文發出後，不少網友分享其他辦理方式。有網友建議，可以到戶政事務所申辦自然人憑證，在家線上申請只需幾分鐘，14天後再去領事局領取即可，既方便又快速。也有網友透露，預約系統經常會釋出名額，只要在前兩三天持續刷新，很快就能刷到空位。

